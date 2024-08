Preitenegg dreht Spiel und triumphiert über Lavamünd

Spielberichte

In einem packenden Freitagabend-Duell der 1. Klasse D konnte der TSV Preitenegg einen wichtigen Sieg gegen den SV Lavamünd einfahren. Nach einem Rückstand zur Halbzeit kämpften sich die Gastgeber zurück ins Spiel und sicherten sich mit zwei Toren in der zweiten Hälfte den verdienten 2:1-Erfolg.

Führung für Lavamünd

Die Partie zwischen TSV Preitenegg und SV Lavamünd begann mit einem schnellen und intensiven Spiel. Beide Teams zeigten von Beginn an großen Einsatz und versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Die erste nennenswerte Aktion ereignete sich jedoch in der 40. Minute, als Thomas Pucher die Gäste in Führung brachte. Pucher nutzte eine Lücke in der Abwehr von Preitenegg und schob den Ball gekonnt ins Netz. Mit diesem Treffer ging Lavamünd mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

Die Wende durch die Kreuzers

Nach dem Seitenwechsel startete der TSV Preitenegg mit neuem Elan in die zweite Halbzeit. Die Gastgeber drängten auf den Ausgleich und wurden in der 51. Minute belohnt. Clemens Simon Kreuzer erzielte den vielumjubelten Ausgleichstreffer für Preitenegg. Er sorgte dafür, dass das Spiel wieder völlig offen war.

Das Tor beflügelte die Hausherren weiter, und sie setzten den SV Lavamünd unter Druck. In der 63. Minute war es schließlich Raphael Franz Kreuzer, der die Wende perfekt machte. Mit seinem Treffer stellte er auf 2:1 für Preitenegg. Die Zuschauer feierten den Treffer und die Spieler von Preitenegg zeigten sich entschlossen, die Führung zu verteidigen.

In der verbleibenden Spielzeit versuchte Lavamünd zwar, noch einmal zurückzukommen, doch die Defensive des TSV Preitenegg stand sicher und ließ keine weiteren gefährlichen Aktionen zu. Die Mannschaft aus Preitenegg spielte die letzten Minuten routiniert herunter und sicherte sich somit den verdienten 2:1-Erfolg.

Mit diesem wichtigen Sieg klettert der TSV Preitenegg in der Tabelle der 1. Klasse D zwischenzeitlich auf Rang zwei und kann sich über drei hart erkämpfte Punkte freuen. Der SV Lavamünd hingegen muss die Niederlage schnell abhaken und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

1. Klasse D: Preitenegg : Lavamünd - 2:1 (0:1)

63 Raphael Franz Kreuzer 2:1

51 Clemens Simon Kreuzer 1:1

40 Thomas Pucher 0:1

