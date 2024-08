Spannender Showdown in Globasnitz: SV Leonhard siegt knapp

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 18:56

In einem packenden Spiel der 1. Klasse D setzte sich der SV Leonhard knapp mit 2:1 beim SC Globasnitz durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit fielen alle drei Tore in der zweiten Spielhälfte. Der SV Leonhard nutzte seine Chancen effizient und profitierte von einem Eigentor, während Globasnitz trotz zahlreicher Möglichkeiten nur einmal erfolgreich war.

Torlose erste Halbzeit

Die Begegnung begann bei traumhaftem Wetter, und die Erwartungen an beide Teams waren hoch. Von Anfang an war klar, dass es ein schweres Spiel für die Heimelf aus Globasnitz werden würde, da sie aufgrund von Sperren auf ihre beiden offensiven Schlüsselspieler verzichten musste. Dennoch starteten beide Mannschaften engagiert in die Partie.

Die ersten 15 Minuten verliefen ereignislos, und es gab nur wenige nennenswerte Aktionen. In der 25. Minute unterbrach eine Trinkpause das Spiel, bevor der SV Leonhard in der 29. Minute die erste ernsthafte Torchance hatte, die jedoch knapp am Tor vorbeiging. Die Heimelf kam in der 41. Minute zu ihrer ersten guten Möglichkeit, doch der Abschluss war keine Herausforderung für den Torwart der Gäste. So endete die erste Halbzeit ohne Tore.

Eigentor bringt Gäste auf die Siegerstraße

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen und beide Teams kamen unverändert aus der Kabine. In der 56. Minute ging der SV Leonhard überraschend in Führung, als nach einer Ecke ein unglückliches Eigentor von Podgornik die Gäste mit 1:0 in Front brachte. Dieser Treffer brachte den SC Globasnitz aus dem Konzept, und nur vier Minuten später erhöhte Pirker für den SV Leonhard auf 2:0.

Der SC Globasnitz gab sich jedoch nicht auf und kämpfte weiter. In der 66. Minute hatten sie erneut eine Abschlussmöglichkeit, die jedoch neben das Tor ging. Der Torwart des SV Leonhard musste in der 74. Minute sein Können zeigen und wehrte einen gefährlichen Schuss mit dem Fuß ab. In der 80. Minute bot sich dem SC Globasnitz eine dicke Chance zum Anschlusstreffer, doch der Ball ging knapp über das Tor.

In der 84. Minute konnte der Torwart des SV Leonhard einen weiteren guten Abschluss der Heimelf über das Tor lenken. Doch in der 86. Minute gelang dem SC Globasnitz der erlösende Treffer. Schranz traf zum 1:2 und machte das Spiel wieder spannend. Es schien, als könnte noch mehr für die Heimelf gehen.

Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit erhielt der SV Leonhard einen Elfmeter zugesprochen, den der SC-Torwart jedoch stark parierte und somit die Hoffnung auf einen Punktgewinn für seine Mannschaft am Leben hielt. Dennoch brachte Leonhard die knappe Führung über die Zeit und sicherte sich die drei Punkte. Das Spiel endete nach 95 Minuten mit einem 2:1-Sieg für die Gäste aus Leonhard.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Harald Greiner (46496 Bonuspunkte)

1. Klasse D: Globasnitz : SV Leonhard - 1:2 (0:0)

88 Carlos Schranz 1:2

60 Fabian Pirker 0:2

57 Eigentor durch Martin Podgornik 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Harald Greiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

