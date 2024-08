Spannung bis zur letzten Minute: SV Sittersdorf triumphiert mit 4:3 in Eitweg

Spielberichte

In einem dramatischen Spiel der 1. Klasse D setzte sich der SV Sittersdorf gegen beim SV Eitweg mit 4:3 durch. Die Partie bot alles, was das Fußballherz begehrt: Führungswechsel, sehenswerte Tore und auch eine Gelb-Rote Karte. Eitweg zeigte eine starke Leistung, konnte aber die Führung nicht bis zum Schlusspfiff verteidigen.

Popovic schnürt Doppelpack

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als der SV Sittersdorf bereits in der 8. Minute nach einem Fehler im Aufbau des SV Eitweg durch Manuel Bergmann in Führung ging. Ein schneller Konter und der Ball landete im Netz – 0:1 für Sittersdorf. Trotz des frühen Rückstands ließ sich Eitweg nicht entmutigen und spielte weiter mutig nach vorne.

In der 28. Minute gelang den Gastgebern der Ausgleich. Wolfgang Theuermann leitete mit einem langen Ball ein, eine präzise Flanke fand Mario Popovic, der den Ball sicher verwandelte. Der Ausgleichstreffer zum 1:1 war verdient, da Eitweg immer wieder gefährlich vor dem Tor der Gäste auftauchte.

Nur fünf Minuten später drehte Eitweg die Partie. Popovic traf zum 2:1, was die Zuschauer jubeln ließ. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause, und Eitweg konnte mit einer knappen Führung in die Kabine gehen.

10 Sittersdorfer drehen dank Canacevic-Hattrick das Spiel

Nach dem Seitenwechsel begann Sittersdorf stärker und erspielte sich einige gute Chancen. In der 51. Minute verfehlte eine Topchance nur knapp das Tor, aber die Gäste blieben dran. Die kurze Rudelbildung in der 55. Minute zeigte, wie umkämpft die Partie war.

Eitweg hatte in der 64. Minute erneut Grund zum Jubeln. Ein Konter führte durch Markus Gollob zum 3:1, entgegen dem Spielverlauf. Doch dieser Vorsprung sollte nicht lange halten. Nur acht Minuten später begann der Sittersdorfer Aufholjagd. Ein umstrittenes Tor zum 3:2 – Bojan Canacevic traf aus einer vermeintlichen Abseitsposition – brachte die Gäste wieder heran.

Es wurde zunehmend hektischer, und Sittersdorf drängte auf den Ausgleich. In der 74. Minute gelang dieser schließlich: Keeper Dominik Goriupp konnte eine Weltklasse-Parade zeigen, aber der Nachschuss abermals von Canacevic führte zum 3:3. Die Spannung war nun kaum zu überbieten.

In der 76. Minute musste Sittersdorf einen Rückschlag hinnehmen, als Nenad Rogic mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Doch selbst in Unterzahl kämpften die Gäste weiter. In der 83. Minute fiel dann das entscheidende Tor. Sittersdorf ging durch Canacevic, der zum Man of the Match avancierte, mit 4:3 in Führung, was bei den Fans für Jubelstürme sorgte.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von verzweifelten Angriffen des SV Eitweg, doch Sittersdorf verteidigte geschickt und ließ nichts mehr anbrennen. Als der Schlusspfiff ertönte, stand der knappe Sieg der Gäste fest.

Ein hochdramatisches Spiel, das beide Mannschaften an ihre Grenzen brachte und den Zuschauern beste Fußballunterhaltung bot. Der SV Sittersdorf konnte sich letztlich durchsetzen und drei wichtige Punkte aus Eitweg entführen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Kontschsupporter! (2055 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Kontschsupporter! mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.