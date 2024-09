Ruden weiterhin schlecht in Form: 4:1-Niederlage gegen Lavamünd

Spielberichte

In der 6. Runde der 1. Klasse D trat der SV Lavamünd gegen den strauchelnden SV Ruden an und sicherte sich einen souveränen 4:1-Sieg. Bereits in der ersten Halbzeit legte die Heimmannschaft den Grundstein für den Erfolg, indem sie mit einem klaren 4:0 in die Pause ging. Trotz einer leichten Erholung und einem Ehrentreffer in der zweiten Hälfte konnte der SV Ruden den Rückstand nicht mehr wettmachen.

Blitzstart für SV Lavamünd

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Schon in der 10. Minute brachte Thomas Pucher den SV Lavamünd in Führung. Nach einer präzisen Flanke von Matteo Stempfer war Pucher zur Stelle und köpfte den Ball eiskalt ins Netz. Der frühe Treffer setzte die Gäste unter Druck und Lavamünd nutzte diesen Moment geschickt aus.

Nur sechs Minuten später schlug Crt Pasterk zu und erhöhte auf 2:0. Der slowenische Spieler ließ gleich drei Gegenspieler stehen und schloss mit einem Traumtor in den linken Winkel aus 20 Metern ab. Der SV Ruden zeigte sich zunehmend frustriert und fand keinen Weg, die Angriffe der Heimmannschaft zu stoppen.

In der 21. Minute setzte Matteo Stempfer das nächste Ausrufezeichen: Nach einer Ecke nickte er den Ball gekonnt ins Tor und brachte seine Mannschaft mit 3:0 in Führung. Der Treffer wurde lautstark gefeiert und trug zur wachsenden Euphorie im Lager des SV Lavamünd bei.

Halbzeitführung und Ehrentreffer für SV Ruden

Doch damit war der Torhunger der Lavamünder noch nicht gestillt. In der 33. Minute legte Crt Pasterk, der bereits das zweite Tor erzielt hatte, nach. Nach einem herrlichen Pass netzte er zum 4:0 ein und besiegelte damit die Vorentscheidung bereits vor der Pause.

Der SV Ruden war sichtlich geschockt und fand in der ersten Halbzeit kaum ins Spiel. Die Partie wurde zunehmend hitziger, und der Frust auf Seiten der Gäste war greifbar.

Nach der Pause versuchte der SV Ruden, sich zurückzukämpfen. In der 50. Minute gelang Tadej Trdina der Ehrentreffer zum 4:1. Er nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des SV Lavamünd und verkürzte den Rückstand. Dennoch konnte der Treffer das Spielgeschehen nicht mehr maßgeblich beeinflussen.

Die verbleibende Spielzeit verlief ohne weitere Höhepunkte, obwohl beide Mannschaften weiterhin engagiert agierten. In der 94. Minute endete das Spiel mit einem verdienten 4:1-Sieg für den SV Lavamünd, der damit seine starke Leistung in dieser Saison unterstrich und den SV Ruden weiterhin mit einem Punkt nach fünf Spielen da stehen lässt.

1. Klasse D: Lavamünd : SV Ruden - 4:1 (4:0)

50 Tadej Trdina 4:1

33 Crt Pasterk 4:0

21 Matteo Adolf Stempfer 3:0

16 Crt Pasterk 2:0

10 Thomas Pucher 1:0

