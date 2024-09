Binder-Dreierpack! SV St. Margareten/Ros. siegt eindrucksvoll gegen Kühnsdorf/Klopeinersee

Spielberichte

In einem Duell der 1. Klasse D setzte sich der SV St. Margareten/Ros. deutlich mit 4:1 gegen den SK Kühnsdorf/Klopeinersee durch. Die Heim-Mannschaft zeigte eine starke Leistung, während die Gäste aus dem Jauntal ihren ersten Rückschlag in dieser Saison hinnehmen mussten. Bereits in der ersten Hälfte gelang St. Margareten die Führung, die sie in der zweiten Halbzeit ausbauten.

Hausherren mit früher führung

Gleich zu Beginn übernahm der SV die Initiative. Bereits in der 17. Minute brachte Binder die Heimmannschaft in Führung. Nach einer herausragenden Einzelaktion von Jogic, der die gesamte Hintermannschaft von Kühnsdorf ausspielte, schob Binder den Ball gekonnt ins Netz. Diese frühe Führung setzte die Gäste unter Druck, die sich jedoch nicht kampflos geschlagen gaben.

Die ersten Minuten waren von intensiven Aktionen beider Teams geprägt. Kühnsdorf verzeichnete durch Praznik den ersten Torschuss, der allerdings über das Tor ging. Auch Elias Winkler kam zu einer guten Gelegenheit, sein Schuss verfehlte jedoch den rechten Pfosten.

Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte blieb das Spiel intensiv. In der 28. Minute sorgte Jogic erneut für Aufsehen mit einer starken Einzelaktion, doch sein Pass ins Zentrum wurde nicht verwertet. Kurz darauf kam es zu einem harten Foul an Killar, das jedoch ungeahndet blieb. Nach 45 Minuten endete die erste Halbzeit mit einer knappen, aber verdienten Führung für die Gastgeber.

Binder führt St. Margareten zum Sieg

Nach der Halbzeitpause kamen die Gastgeber mit noch mehr Entschlossenheit aus der Kabine. Bereits in der 47. Minute erzielte St. Margareten ein Tor, das jedoch wegen Abseits nicht gegeben wurde. Dennoch ließ sich das Team nicht entmutigen und setzte seinen Angriff fort.

In der 60. Minute war es erneut Binder, der zum 2:0 für St. Margareten traf. Die Heim-Mannschaft spielte weiterhin dominant und ließ Kühnsdorf kaum Raum für Entfaltung. Binder stellte schließlich in der 75. Minute mit einem Dreierpack auf 3:0, was die Weichen endgültig auf Sieg stellte.

Die Gäste versuchten, ins Spiel zurückzufinden und erzielten in der 89. Minute durch Seebacher einen sehenswerten Treffer aus 30 Metern Entfernung. Doch nur eine Minute später setzte Bergmann den Schlusspunkt und erhöhte auf 4:1 für St. Margareten.

Das Spiel endete nach 91 Minuten mit einem verdienten Sieg für die Gastgeber. Der SV St. Margareten/R. festigte damit seine Position an der Tabellenspitze, während der SK Kühnsdorf die erste Niederlage der Saison hinnehmen musste. Die Zuschauer erlebten ein torreiches Spiel, das vor allem durch die herausragende Leistung von Binder geprägt war.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Ajdin Arslanovic (2870 Bonuspunkte)

