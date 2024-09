SV Sittersdorf gewinnt spannendes Derby

Spielberichte

In einem hart umkämpften Derby traf der FC Eisenkappel auf den SV Sittersdorf in der 7. Runde der 1. Klasse D. Beide Teams zeigten großen Einsatz und kämpften bis zur letzten Minute. Trotz eines Anschlusstreffers für die Gastgeber konnten sich die Gäste aus Sittersdorf mit 2:1 durchsetzen.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie begann mit hoher Intensität, beide Teams waren darauf aus, das Spiel zu kontrollieren. Schon in der 16. Minute hatte der FC die erste gute Chance, als Dimitrov aus dem Strafraum abzog, der Ball jedoch knapp über die Latte ging. Sittersdorf antwortete in der 25. Minute mit einem gefährlichen Schuss von Canacevic aus 20 Metern, doch der Heimkeeper Repnik war zur Stelle.

Die erste Halbzeit blieb insgesamt chancenarm und es gab nur wenige Höhepunkte. Ein weiterer Versuch von Canacevic in der 39. Minute wurde erneut von Repnik pariert. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Kustec eine vielversprechende Gelegenheit für Eisenkappel, doch sein Distanzschuss ging knapp vorbei. Die Mannschaften gingen mit einem 0:0 in die Pause.

Sittersdorf übernimmt das Kommando

Nach der Halbzeit kamen die Gäste mit viel Schwung aus der Kabine. Bereits in der 49. Minute gelang dem SV der Führungstreffer: Bergmann traf nach einer schönen Kombination per Abstauber zum 0:1. Dieser Treffer brachte Sittersdorf deutlich in Fahrt. In der 51. Minute musste Repnik erneut eine gute Parade zeigen, um einen Schuss von Topic zu entschärfen.

Eisenkappel bemühte sich um den Ausgleich, doch Sittersdorf hatte die besseren Chancen. In der 71. Minute erhöhte Kumprej mit einem sehenswerten Treffer aus 20 Metern ins lange Eck auf 0:2. Die Gäste waren nun klar im Vorteil und kontrollierten das Spielgeschehen. Eisenkappel gab jedoch nicht auf und wurde in der 73. Minute belohnt, als Kustec nach einer schwachen Abwehrleistung der Sittersdorfer den Anschlusstreffer erzielte.

In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend. Sittersdorf verpasste in der 84. Minute durch Kumprej die Entscheidung, als dieser das 1:3 auf dem Fuß hatte, jedoch vergab. Eisenkappel setzte alles daran, den Ausgleich zu erzielen, doch Kralj scheiterte in der 86. Minute mit einem Kopfball knapp neben die Stange.

Emotionen kochen hoch

In den letzten Minuten des Spiels kochten die Emotionen hoch. Eisenkappels Hambi fiel durch mehrere rüde Aktionen auf und bewarb sich mehrfach für die Gelb-Rote Karte. In der 90. Minute verlor Kustec die Nerven und sah Rot, was die Chancen auf einen Ausgleich für Eisenkappel weiter schwinden ließ.

Schließlich endete das Spiel nach 93 Minuten mit einem 1:2-Sieg für den SV Sittersdorf. Trotz der Niederlage zeigte der FC Eisenkappel eine kämpferische Leistung, während Sittersdorf wichtige Punkte im Kampf gegen die Krise sammelte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Arno Nym (510 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Arno Nym mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.