SV Bad St. Leonhard triumphiert beim SV Eitweg mit 2:0 und übernimmt die Tabellenführung

Details Sonntag, 08. September 2024 18:11

In einem spannenden Derby der 1. Klasse D sicherte sich SV Leonhard einen verdienten 2:0-Auswärtssieg gegen den SV Eitweg. Die Gäste überzeugten durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und waren vor dem Tor eiskalt. Trotz einiger Chancen konnte SV Eitweg keine Treffer erzielen und blieb ohne Torerfolg. Besonders auffällig war die Defensivarbeit beider Teams, wobei der SV Leonhard effektiver agierte und die wichtigen Tore erzielte.

SV Leonhard geht in Führung

Die Partie begann mit einer defensiv orientierten Herangehensweise beider Teams. Bereits in der 7. Minute zeigte der SV Eitweg erste offensive Ambitionen, doch es blieb vorerst beim Versuch. Die erste echte Torchance für die Gäste bot sich in der 22. Minute, als ein Schuss von einem glänzend aufgelegten Torhüter der Heimmannschaft vereitelt wurde. Dies sollte jedoch nicht die einzige Gelegenheit für die Gäste bleiben.

Kurz vor der Halbzeitpause in der 44. Minute folgte der erste Durchbruch: Fabian Pirker erzielte nach einem Elfmeter den Führungstreffer für SV Leonhard. Der Elfmeter war Folge eines Fouls von Spinotti an einem Spieler der Gäste. Pirker verwandelte sicher und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Dieses Tor stellte die Weichen für den weiteren Verlauf des Spiels und setzte SV Eitweg unter Druck.

Nach dem Seitenwechsel versuchte SV Eitweg, den Ausgleich zu erzielen, aber die Abwehr vom SV Leonhard hielt stand. Der Spielfluss litt jedoch unter einigen Fouls und defensiven Aktionen, die die Dynamik des Spiels unterbrachen.

Späte Entscheidung durch Lukas Kainz

Die zweite Halbzeit gestaltete sich ähnlich wie die erste: SV Leonhard verteidigte diszipliniert und lauerte auf Konterchancen. In der 67. Minute verzeichneten die Gäste eine Serie von Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. SV Eitweg zeigte sich bemüht, doch klare Chancen ergaben sich für die Gastgeber nicht.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 80. Minute. Nach einem strittigen Freistoß brachte ein langer Ball zunächst nichts ein, doch im Nachschuss traf Lukas Kainz zum 2:0 für den SV Leonhard. Der Tormann vom SV Eitweg konnte den ersten Schuss noch halten, war jedoch beim Nachschuss machtlos. Dieses Tor nahm den Gastgebern jegliche Hoffnung auf eine späte Wende.

In den letzten Minuten des Spiels versuchten die Hausherren noch einmal alles, um zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Defensive vom SV Leonhard blieb stabil. Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand der verdiente 2:0-Sieg für SV Leonhard fest.

1. Klasse D: SV Eitweg : SV Leonhard - 0:2 (0:1)

80 Lukas Kainz 0:2

44 Fabian Pirker 0:1

