4:0! SC Globasnitz fertigt SAK Amateure ab

Im Aufeinandertreffen der 8. Runde der 1. Klasse D konnte der SC Globasnitz einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen die SAK Amateure feiern. Die Heimelf zeigte sich von Beginn an dominant und entschied das Spiel bereits in der ersten Halbzeit weitgehend für sich. Mit einem klaren Halbzeitstand von 3:0 hatten die Gäste kaum Chancen auf eine Wende, während Globasnitz das Spielgeschehen kontrollierte und am Ende das Ergebnis noch ausbauen konnte.

Globasnitz dominiert von Beginn an

Nach dem Anpfiff rollte der Ball in Globasnitz unter typischen Herbstbedingungen auf dem Kunstgrün. Die ersten Minuten des Spiels gehörten jedoch den Gästen, die in der 2. Minute den ersten Torabschluss verzeichneten, der allerdings daneben ging. In der 11. Minute schlug der SC dann zum ersten Mal zu: Jonas Sadjak nutzte die erste Gelegenheit der Heimelf und erzielte das 1:0.

Die Dominanz der Gastgeber setzte sich fort, und nur acht Minuten später traf Sadjak erneut ins Schwarze und erhöhte auf 2:0. Damit war die Marschrichtung des Spiels klar vorgegeben. Die Heimelf spielte weiterhin stark auf, während die jungen SAKler kaum Mittel fanden, sich gegen die Globasnitzer Überlegenheit zur Wehr zu setzen.

Gegen Ende der ersten Halbzeit konnte der SC noch einmal nachlegen. In der 41. Minute markierte Kapitän Philipp Diex überlegt das 3:0, was die Überlegenheit der Gastgeber unterstrich. Die erste Halbzeit endete somit mit einem komfortablen Vorsprung der Heimelf.

Bozic setzt Schlusspunkt

Auch in der zweiten Hälfte zeigte sich ein ähnliches Bild. Die SAK Amateure versuchten zwar, sich besser in Szene zu setzen, jedoch blieb ihr Abschluss in der 48. Minute ungefährlich für SC-Keeper Manuel Dlopst. Die Gastgeber hingegen hatten weiterhin die Kontrolle über das Spielgeschehen und kamen in der 61. Minute zu einer guten Chance, die Gästegoalie Mario Brenner jedoch mit einer guten Fußabwehr vereitelte.

In der 63. Minute bot sich erneut eine Gelegenheit für Globasnitz, doch der Schuss ging weit über das Tor. Auch in der 66. Minute zeigte sich der Torwart der Gäste aufmerksam und lenkte einen Schuss aus großer Distanz über die Latte. Es dauerte bis zur 78. Minute, ehe die Heimelf erneut erfolgreich war: Maj Bozic erzielte das 4:0 und setzte damit den Schlusspunkt in einer Partie, die klar von Globasnitz dominiert wurde.

In der Schlussphase des Spiels, das schließlich nach 91 Minuten endete, konnten die SAK Amateure keine nennenswerten Akzente setzen. Die jungen Spieler der Gäste waren an diesem Tag chancenlos und mussten die Überlegenheit des SC Globasnitz anerkennen. Am Ende reichte eine durchschnittliche Leistung der Gastgeber, um einen deutlichen Sieg zu verbuchen und den Fans einen erfreulichen Restsonntag zu bescheren.

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Harald Greiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.