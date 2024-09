St. Michael/Bl. überzeugt gegen St. Margareten/R. und setzt sich vorerst an die Tabellenspitze

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 16:35

Der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg hat in der 9. Runde der 1. Klasse D einen beeindruckenden 3:0-Heimsieg gegen den SV St. Margareten/Ros. errungen. Schon in der ersten Halbzeit legte die Heimmannschaft den Grundstein für den Erfolg und ließ den Gästen kaum Chancen, sich ins Spiel zu kämpfen. Die Gäste schienen von Beginn an überfordert und mussten letztlich eine klare Niederlage hinnehmen.

Frühe Führung und Dominanz in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit einer Verzögerung, doch kaum war es angepfiffen, zeigten die Gastgeber, dass sie heute die Oberhand behalten wollten. Bereits in der 11. Minute ergab sich eine große Chance für St. Michael/Bl., die jedoch nicht zum Torerfolg führte. Nur vier Minuten später, in der 15. Minute, gelang dann der erste Treffer: Sebastian Visotschnig köpfte nach einem Freistoß den Ball unhaltbar ins Netz und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung.

Die Gäste aus St. Margareten/R. hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Die Dominanz der Heimmannschaft wurde in der 25. Minute erneut belohnt. Philipp Gerhard Pachoinig erhöhte auf 2:0, nachdem er sich endlich für seine Bemühungen belohnen konnte.

Die Gäste hingegen zeigten wenig Widerstand und wurden nur durch Frustfouls auffällig. Ein Lattenkracher von Knauder kurz vor der Halbzeit war nochmal sehenswert, doch es blieb beim 2:0-Halbzeitstand.

Gäste in Unterzahl und endgültige Entscheidung

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, musste St. Margareten/R. einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Stefan Trinker erhielt in der 47. Minute die Gelb-Rote Karte und ließ sein Team damit in Unterzahl zurück. Die Gäste konnten kaum Akzente setzen und wirkten zunehmend ratlos.

Die Heimmannschaft blieb weiterhin dominant und hatte Pech bei mehreren Lattentreffern, so in der 71. und 75. Minute. Doch die endgültige Entscheidung fiel in der 85. Minute, als Miran Ivanovski den Ball zum 3:0 ins Netz beförderte. Damit war der klare Sieg für St. Michael/Bl. besiegelt.

Die Partie endete nach 94 Minuten mit einem deutlichen 3:0-Erfolg für die Gastgeber, die damit einen wichtigen Sieg in der laufenden Saison einfuhren. Die Gäste aus St. Margareten/R. mussten sich klar geschlagen geben und konnten ihre wenigen Chancen nicht nutzen. Der ASKÖ Bauunternehmung Granit St. Michael ob Bleiburg präsentierte sich als das stärkere Team und verdiente sich den Sieg durch eine geschlossene Mannschaftsleistung.

1. Klasse D: St. Michael/Bl. : St. Margareten/R. - 3:0 (2:0)

85 Miran Ivanovski 3:0

25 Philipp Gerhard Pachoinig 2:0

15 Sebastian Visotschnig 1:0

