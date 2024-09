Spannendes Duell in der Jauntal Arena: SK Kühnsdorf feiert hauchdünnen Heimsieg

Spielberichte

In einem intensiven und ausgeglichenen Spiel sicherte sich der SK Kühnsdorf einen knappen 1:0-Sieg gegen den SV Gallizien. Das Spiel der 9. Runde in der 1. Klasse D fand in der Jauntal Arena statt und bot den Zuschauern zahlreiche spannende Momente. Letztendlich entschied ein Treffer von Ilija Kopic in der zweiten Halbzeit das Spiel zugunsten der Hausherren.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie begann mit leichtem Übergewicht für die Hausherren. Bereits in der dritten Minute hatte Winkler die erste Gelegenheit für Kühnsdorf, sein Abschluss war jedoch harmlos. Nur zwei Minuten später versuchte es Winkler erneut, doch der Ball ging knapp über das Tor. Diese frühen Chancen signalisierten die offensive Herangehensweise des SK.

Gallizien zeigte sich unbeeindruckt und kam seinerseits zu Gelegenheiten. In der 38. Minute prüfte Raphael Markoutz den gegnerischen Torhüter Kralj mit einem guten Schuss, der jedoch stark abgewehrt wurde. Auch in der 45. Minute kam Gallizien gefährlich vor das Tor der Gastgeber, als Raphael Markoutz seinen Teamkollegen Christian Markoutz bediente, dessen Abschluss aber von Kralj stark pariert wurde.

Beide Mannschaften zeigten sich in der ersten Halbzeit kämpferisch und schenkten sich nichts, was letztlich zu einem torlosen Halbzeitstand führte. Die Zuschauer in der Jauntal Arena bekamen ein spannendes und ausgeglichenes Spiel zu sehen.

Entscheidung in Minute 65

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel zunächst ausgeglichen. In der 50. Minute hatte der SV eine vielversprechende Möglichkeit, als Trampitsch versuchte, Torhüter Kralj zu überlupfen, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. Kühnsdorf antwortete in der 54. Minute mit einem Kopfball von Höschele, der knapp über die Latte strich.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 65. Minute. Ilija Kopic trat zu einem Freistoß an und verwandelte diesen präzise, wobei die Mauer der Gäste wenig Widerstand leistete. Dieses Tor brachte Kühnsdorf mit 1:0 in Führung.

In der Schlussphase erhöhte Gallizien den Druck und kam zu weiteren Chancen. In der 84. Minute verpasste Markoutz nur knapp das lange Eck. Kurz vor dem Abpfiff hatte Hribar noch eine Kopfballgelegenheit, die jedoch sicher von Kralj gehalten wurde. Trotz aller Bemühungen gelang es Gallizien nicht, den Ausgleich zu erzielen.

Nach fünf Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel. Der SK Kühnsdorf konnte sich über einen hart erkämpften 1:0-Sieg freuen, der durch das Tor von Ilija Kopic in der zweiten Halbzeit entschieden wurde. Der SV Gallizien zeigte sich kämpferisch und hatte durchaus Chancen auf den Ausgleich, blieb am Ende jedoch erfolglos.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Karl Rebasso (8834 Bonuspunkte)

1. Klasse D: Kühnsdorf : Gallizien - 1:0 (0:0)

65 Ilija Kopic 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Karl Rebasso mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.