SC Globasnitz ringt SG SV Tainach/SV Haimburg mit 3:2 nieder

Der SC Globasnitz hat sich in einem packenden Spiel gegen die SG SV Tainach/SV Haimburg mit 3:2 durchgesetzt. In einem intensiv geführten Match sorgten mehrere Wendungen und ein knapper Sieg für die Gastgeber für spannende Momente. Beide Teams zeigten großen Kampfgeist, wobei Globasnitz am Ende die Nase vorn hatte und den verdienten Sieg einfuhr. Die Zuschauer in Globasnitz erlebten eine Partie, die bis zur letzten Minute spannend blieb.

Rasante erste Halbzeit mit zwei Toren und einem Ausschluss

Das Spiel begann bei tollem Herbstwetter, und schon nach wenigen Minuten zeichnete sich ein spannendes Duell ab. In der 23. Minute ging die Spielgemeinschaft Tainach/Haimburg durch Rene Sablatnig mit 1:0 in Führung. Es war eine unübersichtliche Szene nach einer Pingpong-Aktion im Strafraum, die schließlich im Führungstor endete.

Doch die Antwort von Globasnitz ließ nicht lange auf sich warten. In der 27. Minute glich Maj Bozic für die Gastgeber zum 1:1 aus. Sein Treffer war das Resultat eines schönen Spielzugs, der das Team von Globasnitz wieder ins Spiel brachte. Die restliche erste Halbzeit verlief ohne weitere Tore, aber nicht ohne Aufregung: In der 32. Minute sah Zeljko Stukelja von der Spielgemeinschaft Tainach/Haimburg nach einem harten Foul die Rote Karte. Dies bedeutete, dass Tainach/Haimburg den Rest des Spiels in Unterzahl bestreiten musste.

Globasnitz gewinnt in Überzahl am Ende knapp

Die zweite Halbzeit begann unverändert, doch die Überzahl der Heimelf machte sich schnell bemerkbar. In der 55. Minute brachte Luka Lesjak den SC Globasnitz mit 2:1 in Führung. Ein cleverer Spielzug führte zu seinem Treffer und bescherte den Gastgebern einen wichtigen Vorteil.

Globasnitz drängte weiter und hatte in der 66. Minute eine gute Gelegenheit, den Vorsprung auszubauen. Doch der Torwart der Gäste zeigte eine starke Parade und verhinderte das 3:1. Vier Minuten später gelang es dann Jones Sadjak, die Führung auf 3:1 zu erhöhen. Er verwandelte eine Ecke direkt, ein Kunststück, das die Zuschauer in Staunen versetzte.

Doch die Gäste gaben nicht auf. In der 72. Minute verkürzte Sebastian Gaber für die Spielgemeinschaft Tainach/Haimburg auf 3:2. Dieses Tor ließ die Hoffnung auf eine mögliche Wende wieder aufkeimen. Die Schlussphase des Spiels war geprägt von großem Einsatz beider Mannschaften, wobei Globasnitz versuchte, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten.

In den letzten Minuten hatte Tainach/Haimburg noch einige Chancen, doch es fehlte die letzte Präzision im Abschluss. Ein Freistoß in der 85. Minute flog über das Tor, und in der 90. Minute ging ein letzter Versuch der Gäste ebenfalls daneben.

Nach 94 spannenden Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel, und SC Globasnitz durfte einen hart erkämpften 3:2-Sieg feiern. Die Spielgemeinschaft Tainach/Haimburg hatte tapfer gekämpft, musste sich jedoch letztlich geschlagen geben. Für die Zuschauer war es ein unterhaltsames und aufregendes Spiel, das viele Wendungen und tolle Momente bot.

