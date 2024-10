FC Eisenkappel dominiert Globasnitz mit 5:1

Spielberichte

Der FC Eisenkappel hat in der 11. Runde der 1. Klasse D ein beeindruckendes 5:1 gegen den SC Globasnitz hingelegt. Schon in den ersten Minuten stellte die Heimmannschaft die Weichen für den klaren Sieg. Trotz eines zwischenzeitlichen Aufbäumens von Globasnitz konnte Eisenkappel seine Überlegenheit ausspielen und die Partie dominieren. Die Zuschauer in Eisenkappel erlebten eine torreiche Begegnung, in der das Heimteam zu keinem Zeitpunkt den Sieg in Gefahr sah.

Starker Start für Eisenkappel

Gleich zu Beginn machte der FC Eisenkappel klar, dass sie die Hausherren auf ihrem Platz sind. Bereits in der 5. Minute brachte Kapus die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Die Abwehr von Globasnitz wirkte von Beginn an unsicher, was in der 12. Minute von Cavkunovic eiskalt ausgenutzt wurde, als er auf 2:0 erhöhte. Der Druck von Eisenkappel war enorm, und Globasnitz kam kaum zur Entfaltung. Nur gelegentlich konnten sie sich mit einem Angriff entlasten, wobei der Torabschluss in der 15. Minute vom Keeper der Heimelf pariert wurde.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer für Globasnitz zeigte sich in der 31. Minute. Diex nutzte eine der wenigen Chancen der Gäste und verkürzte auf 1:2, was jedoch schnell beantwortet wurde. Nur zehn Minuten später stellte Dimitrov nach einer Ecke den Zwei-Tore-Vorsprung für Eisenkappel wieder her, sodass es mit 3:1 in die Halbzeitpause ging.

Hausherren lassen keine Zweifel am Sieg

Nach der Pause wollte der SC Globasnitz ein anderes Gesicht zeigen, doch es blieb bei dem Vorhaben. Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste: Der FC Eisenkappel übernahm das Kommando. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Kralj per Kopf nach einer Ecke auf 4:1. Die Gäste aus Globasnitz hatten dem wenig entgegenzusetzen und fanden keine Mittel, um die Defensive von Eisenkappel zu überwinden.

Der Schlussakkord des Spiels gehörte wieder den Gastgebern. In der 50. Minute umkurvte Rumpf die gesamte Hintermannschaft der Gäste und markierte den 5:1-Endstand. In der verbleibenden Spielzeit verwaltete Eisenkappel geschickt den Vorsprung und ließ nichts anbrennen. Am Ende stand ein klarer und verdienter Sieg für den FC Eisenkappel, der mit diesem Erfolg weiter Selbstvertrauen tanken konnte.

Der Schlusspfiff in der 91. Minute besiegelte das Schützenfest in Eisenkappel. Für den SC Globasnitz war es ein gebrauchter Tag, während die Heimmannschaft mit diesem Sieg ein deutliches Zeichen setzte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Harald Greiner (47206 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Harald Greiner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.