Offensivspektakel in der 1. Klasse D: SAK Amateure siegen in torreicher Partie mit 7:5

Spielberichte

Details Montag, 07. Oktober 2024 11:08

In einem aufregenden Duell der 1. Klasse D trafen die SG SV Tainach/SV Haimburg auf die SAK Amateure. Die Zuschauer wurden mit einem wahren Torfestival belohnt, bei dem die Gäste aus Klagenfurt mit einem 7:5-Sieg die Oberhand behielten. Trotz der Niederlage zeigten die Hausherren großen Kampfgeist und ließen sich auch nach einem 1:4-Rückstand zur Halbzeit nicht hängen. Am Ende entschieden jedoch die Offensivqualitäten der SAK Amateure, die mit den entscheidenden Treffern den Sieg sicherten.

Früher Rückstand und Aufbäumen der Gastgeber

Bereits in der 12. Minute eröffneten die SAK Amateure den Torreigen durch Luka Djukic, der sich mit einem Traumtor auszeichnen konnte. Nur wenige Minuten später erhöhte der gleiche Spieler auf 2:0, nachdem er sich gekonnt durch die Abwehr der Gastgeber gewuselt hatte. Die Klagenfurter blieben weiter am Drücker und erzielten in der 27. Minute durch David Orga das 3:0. Doch die Hausherren gaben nicht auf: In der 35. Minute konnten sie durch Tobias Jernej auf 1:3 verkürzen und sich somit etwas Hoffnung für die zweite Halbzeit bewahren. Rion Syla von den SAK Amateuren ließ die Hoffnung aber wieder ein wenig schwinden, als er zum 1:4 einnetzte.

Nach der Pause kam die Spielgemeinschaft Tainach/Haimburg dann stark aus der Kabine. Ein Tor in der 49. Minute durch Adnan Huremovic brachte sie auf 2:4 heran. Doch die Gäste ließen sich nicht beirren und antworteten sofort mit einem weiteren Treffer durch Rion Syla in der 50. Minute, der den Ball am Torwart vorbeilegte. Die Gastgeber aus Tainach/Haimburg zeigten sich weiter kämpferisch und trafen in der 64. und 67. Minute zum 3:5 und 4:5. Die Treffer von Tobias Jernej und Daniel Pernig ließen die Hoffnung auf ein Comeback erneut aufleben.

Entscheidende Schlussminuten

In der 76. Minute erhöhten die SAK Amateure durch Luka Djukic erneut, der mit seinem dritten Treffer des Tages das 4:6 markierte. Doch die Spielgemeinschaft wehrte sich mit aller Kraft. In der 79. Minute schoss Stefan Opietnik mit einem Linksschuss das 5:6. Die Spannung war förmlich greifbar, als die Hausherren alles nach vorne warfen. Doch die SAK Amateure behielten die Nerven und machten in der 85. Minute mit dem 5:7 durch Jure Jursic alles klar.

Der Schlusspfiff in der 91. Minute besiegelte das aufregende und torreiche Spiel. Die SG SV Tainach/SV Haimburg zeigte trotz der Niederlage eine beherzte Leistung, während die SAK Amateure mit ihrer Effizienz und Offensivkraft den entscheidenden Unterschied machten. Die Zuschauer in der Arena wurden jedenfalls mit einem wahren Fußballfest belohnt, das sie so schnell nicht vergessen werden.

1. Klasse D: SG Tainach/Haimburg : SAK Amateure - 5:7 (1:4)

85 Jure Jursic 5:7

82 Stefan Opietnik 5:6

77 Luka Djukic 4:6

70 Daniel Pernig 4:5

63 Tobias Franz Jernej 3:5

53 Rion Syla 2:5

50 Adnan Huremovic 2:4

40 Rion Syla 1:4

35 Tobias Franz Jernej 1:3

27 David Orga 0:3

22 Luka Djukic 0:2

12 Luka Djukic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.