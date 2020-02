Porträt & Wordrap von und mit SG Defereggental-Torjäger Daniel Monitzer

Details Mittwoch, 12. Februar 2020 16:11

Daniel Monitzer gehört jener Spezie Amateurkicker an, die einiges auf sich nehmen um überhaupt Fußball spielen zu können. Der 24-jährige Anlagenmonteur ist beruflich nämlich ständig unterwegs und trainiert oft als Gast bei fremden Clubs oder gar solo. Dennoch führt der Stürmer von der SG Defereggental/St. Jakob die Torschützenliste der 2. Klasse A an.

17x drehte Daniel im Herbst jubelnd ab und schoss damit seinen Klub auf Rang zwei der Herbstwertung, Leader Baldramsdorf befindet sich in Sichtweite. Der Aufstieg ist somit realisierbar aber keine Pflicht im Defereggental.

Daniel Monitzer ist immer dort wo er gebraucht wird (Foto: SG Defereggental/St. Jakob)

Vom Libero zum Stürmer

Dabei begann Monitzer als Libero mit dem Positionsspiel. Good old school also, nach und nach rückte er immer weiter nach vorn in der Aufstellung und nun wird er von Trainer Hannes Brunner an vorderster Front eingesetzt. In seiner dritten Saison als Stürmer läuft es blendend, zweimal gelang ihm im Herbst ein Triple- dreimal ein Doppelpack. Er selbst sieht das in erster Linie als erfolgreiches Teamplay: „Ich werde von meiner Mannschaft ja optimal freigespielt oder bedient.“ Trotz seiner Vorgeschichte auf allen möglichen Positionen gilt Daniel mittlerweile als Vollblutstürmer, der besonders im Strafraum Witterung aufnimmt und seine Kopfballstärke ausspielt.

„Aushilfe“ als Funktionär

Vor einigen Jahren drohte den Defereggental-Kickern die Führung abhanden zu kommen, der Verein stand ohne einen Obmann da. Daniel Monitzer sprang da trotz seiner beruflichen Verpflichtungen als spielender Obmann ein und sicherte so die organisatorische Beständigkeit vom Fußball vor Ort. Mittlerweile konnte er diese Geschäfte in die Hände von Andreas Ladstätter übergeben. Der Einsatz wundert nicht, wenn man mit ihm über seinen Verein spricht, für den er seit seiner Kindheit spielt.

Wordrap mit Daniel Monitzer

SG Defereggental?

Mehr als nur ein Verein

Lieblingsverein im Profibetrieb?

Chelsea

Fußballerisches Vorbild?

Eden Hazard

Lieblingssport neben Fußball?

Schifahren & Klettern

Bier oder Wein?

Bier

Berge oder Meer?

Berge

Lieblingsapp am Handy?

Ligaportal

Ligaportal

Super Unterhaus-App

Lieblingsmusik?

Querbeet, eher Charts

Wenn du für einen Tag mit einem anderen das Leben tauschen könntest- wer wäre das?

Niemand. Ich bin mit meinem Leben glücklich und tausche nicht.

