2. Klasse A: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 12:28

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

David Hoy (SV Oberdrauburg)

Endergebnis:



1. David Hoy (SV Oberdrauburg / 4874 Stimmen)

2. Abdul-Rahim Adajev (SG Gitschtal / 3727 Stimmen)

3. David Schretter (SV Spittal 1b / 2169 Stimmen)

4. Dominik Grintal (SV Spittal 1b / 1806 Stimmen)

5. Samuel Müllmann (SV Spittal 1b / 1647 Stimmen)

6. Mike Oberschmied (SV Spittal 1b / 1316 Stimmen)

7. Tobias Tollschein (SV Spittal 1b / 667 Stimmen)

8. Luca Pertl (SC Mühldorf / 659 Stimmen)

9. Mario Santner (SG Gitschtal / 538 Stimmen)

10. Maximilian Holz (SG Gitschtal / 470 Stimmen)