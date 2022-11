2. Klasse A - Herbstsaison: Zahlen, Daten, Fakten!

Details Montag, 28. November 2022 10:00

Die 2. Klasse A ging mit Ende Oktober in die Winterpause und auch diese hatte wieder einiges zu bieten in der Herbstsaison. Die Zuseher durften insgesamt 447-mal jubeln, denn genau so oft wurde das Tor getroffen. Die 14 Teams in dieser Liga lieferten sich sowohl knappe Matches, als auch einige eindeutige Angelegenheiten.

Die Spitzenteams: Führungsquartett der 2. Klasse A

Der Zwischenstand in der 2. Klasse A nach der Herbstsaison ist etwas sehr Besonderes. Es rangieren nämlich nicht nur ein oder zwei Teams ganz oben, gleich vier Teams stehen mit derselben Punkteanzahl auf den ersten Plätzen. So erreichten die SPG Oberes Mölltal, der SV Baldramsdorf, der FC Rennweg und die SG Defereggental/St. Jakob allesamt 37 Punkte – dahinter eine große Lücke von zwölf Punkten. Die vier Teams dominieren also diese Liga. Auch die Titel der besten Offensive und Defensive gehören zwei dieser vier Teams. Baldramsdorf stellt mit 57 Toren den besten Angriff, während Oberes Mölltal mit nur 11 Gegentoren hinten top aufgestellt ist. Nur der Toptorjäger kickt außerhalb des Führungsquartett. Dies wurde nämlich Richard Moritzer vom SV Berg mit 17 Toren. Zu erwähnen ist außerdem, dass sowohl die Mölltaler, als auch die Baldramsdorfer kein einziges Mal als Verlierer vom Platz gingen.

Im Tabellenkeller: Nikolsdorf & Matrei

Den Dominatoren der Liga gegenübergestellt sind natürlich die Teams, die sich ganz unten im Ranking befinden. Die TSU Nikolsdorf und die SG Matrei 1b sind diese Mannschaften, die über die Saison hinweg nur magere acht Punkte einfahren konnten. Ganze elf Niederlagen haben die beiden zu verzeichnen. Nikolsdorf musste auch die meisten Gegentore hinnehmen. Mit einer Anzahl von 62 Gegentoren belegen sie in der Statistik der besten Defensive den letzten Platz. Die schwächste Offensive kickt ebenfalls in Osttirol. Rapid Lienz 1b konnte in 15 Spielen nur zwölf Mal jubeln.

Die aufregendsten Matches der Herbstsaison

Die Herbstsaison war wieder geprägt von vielen interessanten Duellen. Eins davon ereignete sich gleich in der ersten Runde, als Oberdrauburg dem SV Baldramsdorf klar mit 1:9 unterlag. Vier Runden später konnte Oberdrauburg die Enttäuschung wiedergutmachen und Nikolsdorf mit 7:3 nach Hause schicken. Öfters waren die Männer aus dem Drautal an einem Torspektakel beteiligt, so auch in Runde neun, als man der SG Gitschtal mit 3:10 unterlag. Oft ging es aber auch viel knapper zu, besipielsweise als sich Berg und Baldramsdorf in der letzten Minute mit 3:3 trennten, oder als Rapid Lienz 1b in der letzten Runde sein Torkontingent um ein Viertel aufbesserte und der SG Gitschtal nur knapp mit 3:4 unterlag. An Spannung und Spektakel hat es also in dieser Klasse nicht gefehlt.

Blick ins Frühjahr

Der knappe Tabellenstand lässt in dieser Liga noch keine klare Prognose zu. Jedes dieser vier Teams kann sich den Aufstieg im Frühjahr also noch holen. Die Mannschaften dahinter werden jedoch keine Chance mehr haben, noch an das überlegene Quartett ranzukommen. Einen Absteiger gibt es in dieser Klasse natürlich nicht, dennoch werden sowohl Nikolsdorf, als auch Matrei 1b sicher noch alles dafür geben, nicht als Tabellenletzter die Saison zu beenden. Man kann auf einen aufregenden zweiten Saisonabschnitt gespannt sein.

Das Ligaportal-Team wünscht allen Mannschaften eine erholsame Winterpause!