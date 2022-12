Im Schatten des Spitzenquartetts: SV Berg zufrieden mit Herbstsaison

Details Freitag, 16. Dezember 2022 15:05

Die 2. Klasse A hatte in der Herbstsaison wieder einiges zu bieten. Während ganz vorne vier Teams um den Aufstieg kämpfen, gibt es auch hinter dem Führungsquartett viele Mannschaften, die mit guten Ergebnissen im ersten Saisonabschnitt aufzeigen konnte. Ein Beispiel dafür ist der SV Berg, welcher den soliden fünften Platz in der Liga belegt und in hochdramatischen Matches dem SV Baldramsdorf und dem FC Rennweg Punkte abluchsen konnte. Mit dem Trainer der Drautaler, Raphael Neuhauser, durfte Ligaportal ein Interview führen.

Ligaportal: „Raphael, wie bewerten Sie das Abschneiden des SV Berg in der Herbstsaison?“

Neuhauser: „Wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt. Seit es den Verein wieder gibt, war dieser Saisonabschnitt sicherlich der Beste. Am Anfang haben wir zwar etwas geschwächelt, doch dann kamen wir immer mehr in Form und haben uns sehr gut verkauft.“

Ligaportal: „Um in der spielfreien Zeit wortwörtlich am Ball zu bleiben, ist sicherlich eine Wintervorbereitung notwendig. Wie sieht diese bei euch aus?“

Neuhauser: „Derzeit haben wir noch nicht mit dem Wintertraining gestartet. Die Spieler sind zwar aktiv, beispielsweise beim Eishockey oder sie unternehmen Skitouren, aber mit dem richtigen Training starten wir erst Ende Jänner. In der letzten Februarwoche steht dann noch ein Trainingslager in Porec für ein paar Tage am Programm.“

Ligaportal: „Werdet ihr euch für die Rückrunde mit neuen Spielern verstärken?“

Neuhauser: „Vermutlich werden wir so bleiben, wie wir jetzt sind. Im Nachwuchs sind derzeit zwei oder drei Spieler auf dem Sprung in die Kampfmannschaft. Eventuell werden uns diese im Frühjahr unterstützen, fix ist aber noch nichts.“

Ligaportal: „Ihr belegt zurzeit den soliden fünften Platz in der Liga. Welche Ziele habt ihr euch kurzfristig und langfristig gesetzt?“

Neuhauser: „Unser Ziel für das Frühjahr ist es, die ersten vier zu ärgern und die Mannschaften hinter uns zu schlagen. Im Aufstiegsrennen werden wir aufgrund der hohen Punktedifferenz wohl keine Rolle mehr spielen, da müsste schon sehr viel passieren. Dennoch zeigen unsere Ergebnisse, dass wir das Zeug dazu haben, uns mit den Spitzenreitern auf Augenhöhe zu matchen. Nächste Saison streben wir dann höhere Ziele an.“

Ligaportal: „Was glauben Sie, wer wird in der 2. Klasse A schlussendlich die Nase vorne haben?“

Neuhauser: „Meiner Meinung nach wird sich entweder Baldramsdorf oder St. Jakob am Ende durchsetzen.“