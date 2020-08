Oberdrauburg setzt sich in Nikolsdorf durch

Details Sonntag, 16. August 2020 15:27

Die TSU Nikolsdorf empfing im Zuge der dritten Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse A den SV Oberdrauburg. Der Gastgeber konnte bisher noch keinen Punkt ergattern, wollten im Heimspiel nun unbedingt anschreiben. Die Gäste reisten mit vier Punkten im Gepäck an und sollten am Ende des Tages drei weitere aus Nikolsdorf entführen.

Ausgeglichenes Spiel

Die Zuseher in Nikolsdorf bekamen eine äußerst ausgeglichene Partie zu sehen. Nikolsdorf kam zu der ein oder anderen Möglichkeit, die Gäste aus Obermillstatt ebenfalls. Wirklich zwingende Chancen waren allerdings nicht dabei. Lediglich in der 16. Minute wurde es brenzlig und krachte schlussendlich auch. Nach einem Schuss hielt Mario Wurzer den Kopf hin und brachte so Obermillstatt früh in Führung. Danach gab es in den ersten 45 Minuten nichts wirklich Aufregendes mehr.

Die zweite Hälfte sollte ein Spiegelbild der ersten werden. Es war eine offene und ausgeglichene Partie ohne viele große Torchancen. Doch wieder gelang es den Gästen, den Hausherren früh einen einzuschenken. Diesmal bereits in der 49. Spielminute, in der Mario Wurzer abstauben konnte, nachdem Patrick Gatterer im Tor der Hausherren den Ball nicht festhalten konnte. Im zweiten Durchgang sollte nun Nikolsdorf auch ein Tor gelingen und damit brachte man durch den 1:2 Anschlusstreffer nochmal Spannung auf. Der Treffer gelang jedoch unter deutlicher mithilfe der Gäste, Torschütze Manuel Pichler. Nach diesem Treffer kam Nikolsdorf auf, drückte auf den Ausgleich ohne jedoch wirklich nochmals eine gefährliche Torraumszene zu haben. Am Ende setzte sich Oberdrauburg mit 2:1 durch.

Marco Linder, Trainer SV Oberdrauburg: "Es war ein ausgeglichenes Spiel in dem das Team gewinnt, das mehr Chancen hat und Tore macht. Am Ende waren wir heute kaltschnäuziger und haben deswegen die Partie zu unseren Gunsten entschieden.

Die Besten: Zakaria Hashala (ST) bzw. Mario Wurzer (ST)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten