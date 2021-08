Chancenwucher zwischen Mühldorf und Matrei 1b

Details Sonntag, 22. August 2021 11:34

In der 2. Klasse A stand dieses Wochenende bereits die fünfte Runde der Meisterschaft am Programm. Dazu empfing am Samstag der SC Mühldorf zu Hause die SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b. Es dies das Duell zweier Tabellennachbarn die den nahezu identen Start hinlegten. Beide Teams holten in den ersten vier Runden sechs Punkte und erzielten dabei ebenso viele Tore. Nur Matrei bekam bisher mehr Tore. Beide Teams wollten mit einem Sieg den Blick in der Tabelle nach oben richten.

Beide Teams verpassen Sieg

Die Spielanlage der beiden Teams konnten in dieser Begegnung unterschiedlicher nicht sein. Die Mühldorfer versuchten guten Fussball zu spielen, den Ball flach zu halten und mit gelungen Kombinationen zum Erfolg zu kommen. Die Osttiroler hingegen suchten ihr Heil in langen Bällen über das Spielfeld um so die Offensive in Szene zu setzen. Die Hausherren konnten ihren Plan gut umsetzen und waren die bessere Mannschaft. Man vergab gleich zu Beginn eine sehr gute Chancen und verpasste es somit das Spiel in die eigene Richtung zu lenkten. Doch auch das Rezept von Matrei fand anklang und so kamen auch die Gäste zu guten Chancen. Das gesamte Spiel war richtig unterhaltsam einzig die Tore fehlten, da beide Teams an diesem Tag mit der Chancenverwertung haderten. Die letzte große Chance vergab kurz vor Schluss Matrei, hier hatten die Gäste den Sieg am Fuß. Am Ende ging das Remis jedoch völlig in Ordnung.

Mario Pirker, Trainer SC Mühldorf: "Wir haben versucht Fussball zu spielen und Matrei hat viel mit hohen Bällen argiert. Wir waren die bessere Mannschaft doch Matrei war immer gefährlich. Es war ein sehr unterhaltsames Spiel. Aber es gibt so Tage wie heute. Wir hätten noch eine Stunde spielen können, hätte hier keiner ein Tor gemacht."

Die Besten: Christoph Jörg Egger (TW) bzw. Raphael Bstieler (TW)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!