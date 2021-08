Nikolsdorf macht Oberdrauburg das Leben schwer

Details Montag, 23. August 2021 22:42

In der fünften Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse A standen sich am Samstag der SV Oberdrauburg und die TSU Nikolsdorf gegenüber. Die Oberdrauburger verzeichneten keine schlechten Saisonstart. Aus den ersten vier Spielen holte man zwei Siege, ein Remis und musste sich erst einmal geschlagen geben. Demgegenüber standen die Nikolsdorfer mit erst einem Punkt. Damit war Oberdrauburg zu Hause zu favorisieren, doch am Ende wurde es nicht so leicht, wie man annehmen konnte.

Nikolsdorf zu Beginn stark

Die Gäste kamen gut in die Partie und waren zu Beginn das aktivere Team. Dafür wurde man auch belohnt. Bereits nach sieben Minuten verlor Oberdrauburg am eigenen Strafraum den Ball und Manuel Pichler brachte die Gäste in Führung. Auch in der Folge war Nikolsdorf das bessere Team, verabsäumte es aber, die Führung auszubauen. So kam Oberdrauburg nach gut 20, 25 Minuten besser ins Spiel und konnte noch vor der Pause den Ausgleich erzielen. Es war nun ein Spiel auf Augenhöhe und Oberdrauburg machte nach einem Standard den nötigen Treffer. Nach einem Eckball war Spielertrainer Marco Linder zur Stelle und brachte sein Team zurück ins Spiel.

Oberdrauburg mit dem besseren Ende

Nach dem Seitenwechsel war es weiterhin eine ausgeglichene Partie, doch wieder konnten die Oberdrauburger in dieser Phase auf Augenhöhe ihre Qualität ausspielen. Nach 53 Minuten brachte Akhmed Nuraliyev die Hausherren in Front. Nikolsdorf versuchte in der Schlussphase zu drücken, in den Schlussminuten hatte man auch die Riesenchance auf den Ausgleich, doch der Keeper der Hausherren rettete graziös und den Oberdrauburgern damit einen Punkt.

Marco Linder, Spielertrainer SV Oberdrauburg: "Es war am Ende kein unverdienter Sieg obwohl das Spiel heute in beide Richtungen ausschlagen hätte können."

Die Besten: Patrick Gatterer (TW) bzw. Christian Brandstätter (ZM)

