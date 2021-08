Grafendorf dreht 0:3 Rückstand gegen Baldramsdorf und feiert verdienten Last-Minute-Sieg

Details Montag, 30. August 2021 20:50

Der SV Baldramsdorf empfing in der sechsten Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse A am Samstag den SK Grafendorf. Die Hausherren konnten bisher zwei Spiel gewinnen, holten ebenso viele Remis und mussten sich erst einmal geschlagen geben. Die Gäste aus Grafendorf reisten hingegen ungeschlagen an, holten jedoch ebenfalls zwei Remis und zwei Siege, haben aber noch den Nachtrag gegen den SV Berg in der Hinterhand.

Traumstart für Baldramsdorf

Die Gäste aus Grafendorf verschliefen die erste Viertelstunde komplett und mussten deswegen bereits sehr früh einem 0:2 Rückstand nachlaufen. Zuerst verwertete Mario Kogler einen Strafstoß bereits nach vier Minuten, ehe Lukas Pritz nur wenige Sekunden später einen Abwehrfehler ausnützte. Damit stieg Grafendorf quasi mit einem 0:2 ins Spiel ein. Nach der ersten Viertelstunde kam man dann aber im Spiel an und war von nun an die bessere Mannschaft. Die Gäste aus Grafendorf fanden von nun an auch gute Chancen vor, schafften es jedoch nicht daraus Kapital zu schlagen. Damit ging es trotz 30-Minütiger Überlegenheit von Grafendorf mit einem 2:0 für Baldramsdorf in die Pause.

Freistoß in der Nachspielzeit bringt Grafendorf den Sieg

Nach dem Seitenwechsel war es weiterhin der SV Grafendorf der den Ton an gab, doch wiederum sollten vorerst die Hausherren treffen. Gregor Rogl traf für die sehr effektiven Baldramsdorfer und stellte nach 54 Minuten auf 3:0. Doch Grafendorf gab nicht auf und nun sollte sich die Überlegenheit auch in Tore ummünzen. Vier Minuten nach dem 3:0 war Patrick Steiner nach einer Ecke mit dem Fuß zur Stelle und verkürzte auf 3:1. Grafendorf hatte nun weiterhin gute Chancen und die weiteren Treffer sollten nun auch folgen. Gabriel Wassermann schoss in der 68. Spielminute nach herrlicher Vorlage von Marcel Binder zum 3:2 ein. Danach dauerte es allerdings bis zur 87. Spielminute ehe Raphael Oberortner nach einem schönen Stangelpass zum 3:3 ausgleichen konnte. Viele rechneten bereits mit einem Remis, doch in der 94. Spielminute kam der Auftritt von Lukas Grundwald. Nach einer Freistoßflanke kam er im Strafraum zum Ball und verwertete zum viel umjubelten 4:3 Siegestreffer für den SK Grafendorf.

Die Besten: Gregor Rogl (RM) bzw. Lukas Grundwald (RM), Raphael Oberortner (ST)

