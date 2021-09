Ainet verteidigt mit knappem Sieg gegen St. Jakob/Def die Tabellenführung

Details Sonntag, 12. September 2021 10:13

In der achten Runde der 2. Klasse A empfing am Samstag die SG St. Jakob/Def. am Sportplatz in St. Veit im Defereggen die TSU Ainet. Es war das Spiel eines Tabellenmittelständers gegen den Tabellenführer. Die Defereggentaler konnten aus den bisherigen sieben Partien elf Punkte holen und finden sich somit in der Mitte der Tabelle wieder. Die Gäste aus Ainet hingegen spielen eine sehr gute Saison bisher und gaben bei keiner Niederlage nur einmal bei einem Remis Punkte ab.

Schnelles Tor entscheidet das Spiel

Ainet erwischte einen Traumstart in dieses Spiel und ging bereits in der vierten Spielminute durch Chirawat Kareerat mit 0:1 in Führung. Es war eine Einzelaktion von ihm und er ließ dem Keeper der Hausherren mit einem Flachschuss keine Chance. Danach war es kein besonderes Spiel. St. Jakob probierte es immer wieder mit hohen Bällen, die die Abwehr der Aineter aber vor keine größeren Probleme stellen sollten. Ainet hingegen erspielte sich noch im ersten Durchgang die ein oder andere gute Chance, doch immer wieder war Endstation beim ausgezeichneten Martin Innerhofer im Tor der Hausherren.

In der zweiten Hälfte wurde St. Jakob etwas offensiver. Ainet stand aber weiterhin gut und ließ die Hausherren im gesamten Spiel zu kaum einer Torchance kommen. Ainet verlagerte sich im zweiten Durchgang mehr auf das Konterspiel, spielte dabei aber einige Aktionen nicht sauber fertig. Wenn es dann einmal gelingen sollte, fand man einmal mehr seinen Meister in Martin Innerhofer. Einmal traf man zudem bei einem Schuss aus spitzem Winkel nur die Stange. Am Ende blieb es somit beim knappen aber verdienten 1:0 Erfolg für Ainet.

Bernd Amoser, Trainer TSU Ainet: "Es war ein verdienter Sieg auch von den Torchancen her. Wir haben defensiv nichts zugelassen und bei St. Jakob erwischte Martin Innerhofer einen Traumtag."

Die Besten: Martin Innerhofer (TW) bzw. Martin Lang (VT), Dominik Rainer (MF); Mathias Jost (MF)

