Berg kann sich gegen Matrei 1b knapp durchsetzen

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 15:35

Die 13. Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse A brachte am Samstag ein Duell aus der unteren Tabellenhälfte mit sich. Die SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b empfing zu Hause im Tauernstadion den SV Berg. 14 Punkte hatten die Matreier vor diesem Spiel am Konto und waren daher leicht vorne zu sehen. Die Berger reisten mit lediglich sieben Punkten aus den bisherigen Spielen an.

Wassermann entscheidet das Spiel

Matrei probierte über das gesamte Spiel hindurch das Spiel von hinten heraus aufzubauen. Berg versuchte dies zu unterbinden und ging früh drauf. Dadurch entwickelte sich ein Spiel das ziemlich ausgeglichen war und ohne große Aufreger von statten ging. Das Spiel plätscherte großteils vor sich hin, Torchancen kamen die Zuseher kaum zu sehen. Die Spielentscheidende Szene ereignete sich in der 74. Spielminute. Berg griff über links an, Gabriel Wassermann wurde in der Mitte ca. 7 Meter vorm Tor und auf der Höhe des Fünfereckes angespielt. Wassermann schaute auf und schob den Ball ins lange Eck zum Endstand von 0:1. Damit konnten die Berger mit drei Punkten die Heimreise antreten.

Bernd Sommer, Trainer SV Berg: "Man kann sagen, dass heute kampfstarke Berger auf ideenlose Matreier getroffen sind. Es gab heute kaum Höhepunkte. Das Tor und den Sieg haben wir uns aber aufgrund unserers Einsatzes schon verdient. Wir etwas mehr fürs Spiel beigetragen und sehr gut verteidigt."

Die Besten: keiner bzw. Noah Thalmann (IV), Sebastian Aichholzer (IV), Markus Egarter (IV)

