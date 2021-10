Tag der vergebenen Chancen für Ainet gegen Grafendorf

Details Montag, 25. Oktober 2021 15:46

In der 2. Klasse A stand dieses Wochenende der 14. und damit auch letzte Spieltag des Herbstes am Programm. Dabei empfing am Samstag die TSU Ainet zu Hause den SK Grafendorf. Ainet stand bereits vor diesem Spiel als Herbstmeister fest, wollte jedoch mit einem Heimsieg gegen Grafendorf einen grandiosen Herbst krönend abschließen. Die Gäste aus Grafendorf hingegen hatten die Möglichkeit mit einem Sieg noch auf den dritten Tabellenrang vorzurücken und den Abstand auf Ainet auf sieben Punkte zu verkürzen.

Chancenwucher und später Ausgleichstreffer

Ainet war in diesem letzten Spiel vor der Winterpause das klar bessere Team und erspielte sich eine unzahl an Torchancen. Allein Mathias Jost hatte sechs hochkaräter, scheiterte aber vier mal am sehr starken Keeper der Grafendorfer und zweimal am Aluminium. Wenn von Grafendorf Gefahr ausging, dann nur bei Standards durch die beiden großgewachsenen Innenverteidiger. Weil Ainet an diesem Tage denn Ball scheinbar nicht im Tor unterbringen konnte, dauerte es bis zur 76. Spielminute ehe doch noch die längst überfällige und völlig verdiente Führung fiel. Daniel Oblasser wurde mit einer Flanke von der linken Seite bedient, konnte sich gegen zwei Verteidiger durchsetzen und köpfte zur 1:0 Führung einköpfen. Am Ende kam es für Ainet wie es an einem Tag mit so vielen vergebenen Chancen kommen musste. Zwei Minuten vor Spielende konnte man einen der beiden Abwehrriesen nicht mehr verteidigen und Jakob Steiner köpfte zum 1:1 ein.

Bernd Amoser, Trainer TSU Ainet: "Für uns war es heute ein Spiel der vergebenen Chancen. Wir haben die Tore einfach nicht gemacht und am Ende konnten wir einmal einen der beiden Riesen nicht verteidigen, was auch ganz schwierig ist. Nach dem Spiel waren wir natürlich enttäuscht. Schlussendlich sind wir mit der gesamten Herbstsaison aber mehr als zufrieden. Wir haben mehr als erwartet rausgeholt und die Stimmung bei uns ist super. Den Abstand zum zweiten konnten wir auch halten, die haben ja auch nur remisiert."

Die Besten: Simon Oblasser (IV), Brantner Luca (IV), Mathias Jost (ZM) bzw. Michael Unterassinger (TW)

