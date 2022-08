2 Spiele, 2 Siege! Die SG Defereggental/St. Jakob startet fulminant in die neue Saison

Details Sonntag, 31. Juli 2022 19:53

Samstag um 11 Uhr am Vormittag ist eher eine ungewöhnlichere Zeit für ein Fußballspiel. Doch nicht für die SG Defereggental/St. Jakob. Eine Stunde bevor österreichweit die Sirenen heulen empfingen sie in der 2. Klasse A die TSU Nikolsdorf und schickten sie mit einer 6:0 – Niederlage wieder nach Hause. Damit stehen die Gastgeber nach zwei Spielen ohne einen Punktverlust und mit einer Tordifferenz von 9:1 da.

Die SG startet gut in diese Partie, in Minute acht vergibt Tobias Ortner eine Riesenmöglichkeit zur frühen Führung. Sein Kollege Clemens Patterer macht es zehn Minuten später besser und lässt die Heimischen zum ersten Mal an diesem Samstag jubeln. Knapp vor der Halbzeit legt Arno Veider das 2:0 nach. Dies war auch der Pausenstand.

Hattrick und Gelb-Rote Karte

In der zweiten Halbzeit ändert sich nicht viel. Die Mannschaft aus dem Defereggental hat die Zügel in der Hand und legt innerhalb kürzester Zeit das dritte und vierte Tor nach. Zuerst trifft Clemens Patterer nach einer Traumflanke, anschließend vollendet Daniel Monitzer einen schönen Sololauf. In der 69. Minute darf sich erneut Clemens Patterer freuen. Er erzielt seinen dritten Treffer des Tages und komplettiert somit einen Hattrick. Als wäre dies nicht schon schlimm genug für Nikolsdorf kommt es für sie noch dicker. Der Schiedsrichter schickt die Nummer 12 von den Gästen mit seiner zweiten gelben Karte vom Platz. Die Erste sah er bereits in der achten Minute. Somit musste Nikolsdorf die letzten 15 Minuten in Unterzahl agieren. Den Schlusspunkt dieses einseitigen Matches setzt Daniel Monitzer, welcher sich in Minute 79 über seinen zweiten und den insgesamten sechsten Treffer der Partie freuen durfte.



Trainer Matthias Hanser, SG Defereggental/St. Jakob:

„Der Sieg war absolut verdient und hätte auch noch höher ausfallen können. Die Nummer 12 von Nikolsdorf hätte meiner Meinung nach schon in der 25. Minute die rote Karte sehen müssen, in der 75. Minute war sie dann längst überfällig. Wir hatten viele Chancen und hätten gut und gerne noch 4 Tore mehr schießen können. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft.“



Damit lächelt zwischenzeitlich die SG Defereggental / St. Jakob mit dem Punktemaximum von der Spitze der Tabelle. Nikolsdorf muss dagegen noch auf die ersten Punkte warten. Die nächste Chance anzuschreiben haben sie nächste Woche zu Hause gegen Dynamo Dölsach B. Defereggental/St.Jakob muss auswärts beim SC Mühldorf ran.