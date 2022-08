Die TSU Nikolsdorf kommt mit 5:1 Sieg in Saison an!

Details Sonntag, 07. August 2022 15:37

Die ersten zwei Runden der 2. Klasse A liefen für die TSU Nikolsdorf noch nicht wirklich prickelnd. Nachdem man in Runde eins gegen den SV Berg daheim verlor, mussten sie letzte Woche eine 6:0-Klatsche im Defreggental hinnehmen. Dieses Wochenende lief es deutlich besser. Gegen Dynamo Dölsach B konnten sie zeigen, was in ihnen steckt und so wurden die Dölsacher mit 5:1 vom Platz gefegt. So eindeutig, wie das Ergebnis es vermuten lässt, war das Spiel jedoch nicht.

Dölsach legt vor, Nikolsdorf dreht Spiel

Das erste Tor gehörte den Gästen aus Dölsach. Patrick Hombach brachte seine Mannschaft in der 11. Minute in Front. Dies sollte für sie jedoch das einzige Tor an diesem frühen Samstag werden. Ab diesem Zeitpunkt kam Nikolsdorf ins Spiel und so traf Nils Etzold in der 15. Minute zum Ausgleich. Cecil Koller drehte dann noch vor der Halbzeit das Spiel zugunsten der Gastgeber und erhöhte auf 2:1. Die Chancenauswertung der Dölsacher ließ noch zu wünschen über, viele Chancen wurden kläglich vergeben. Zwei oder drei Tore mehr wären sich drin gewesen.

Dölsach geht in Durchgang zwei unter

Wenn man die Tore vorne nicht macht, bekommt man sie hinten. Diese alte Fußballweisheit wurde in diesem Spiel wieder bewiesen. In der zweiten Halbzeit fingen nämlich die Gastgeber an, Gas zu geben. Hubert Pichler netzte zum 3:1 und sechs Minuten später traf Fabian Lindsberger zum vierten Tor seiner Mannschaft. Die Gäste aus Dölsach hatten jedoch auch noch ein paar hundertprozentige Torchancen, von welchen aber keine den Weg ins Netz fand. Kurz vor Ende setzte dann Nils Etzold, der somit das erste und auch das letzte Tor für die TSU Nikolsdorf verwertete, den Schlusspunkt mit seinem Treffer zum 5:1. Somit ist Nikolsdorf nun auch in dieser Saison nach den beiden Auftaktniederlagen angekommen und wird sich nach dieser Runde auf Platz zehn wiederfinden.

Harald Müller, Co-Trainer TSU Nikolsdorf

„Bei einem regnerischen Match, waren es die Dölsacher die dynamisch in dieses Spiel gestartet sind. Dem 0:1 folgten viele kläglich vergebene Chancen und so war danach unsere Zeit gekommen. Wir nützten unsere Möglichkeiten und fuhren den Sieg ein. Ein wenig glücklich war er zwar, wenn man die Chancen der Dölsacher ansieht, aber ich bin trotzdem sehr stolz auf unsere Mannschaft. Wir sind ein neu gegründeter Verein mit etlichen jungen Spielern. Die Jugendarbeit ist das Wichtigste für uns. Wir wollen unser Team nun über den Herbst weiter verbessern und konkurrenzfähig machen. Die Devise lautet daher Arbeit, Arbeit, Arbeit und die Spielresultate sind derweil nebensächlich. Wichtig werden für uns die Ergebnisse dann erst im Frühjahr, wenn die Mannschaft eine gewisse Konkurrenzfähigkeit erreicht hat.“

Die nächste Aufgabe für die TSU Nikolsdorf ist kommende Woche der SV Berg, erneut in einem Heimspiel. Dynamo Dölsach B erwartet ebenfalls zu Hause den SK Grafendorf.