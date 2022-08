Baldramsdorf fertigt Nußdorf zu Hause ab! Fünf Treffer führen zum Heimsieg!

Details Montag, 15. August 2022 00:17

In der vierten Runde der 2. Klasse A stand das Spiel SV Baldramsdorf gegen die 1b-Mannschaft des FC-WR Nußdorf/Debant am Programm. Nachdem es Nußdorf geschafft hatte, in Führung zu gehen, zeigte Baldramsdorf speziell gegen Ende der Partie mit ihrer Klasse auf. Somit schickten sie die Osttiroler mit einem 5:2-Heimsieg wieder nach Hause. Alle fünf Treffer wurden außerdem von fünf unterschiedlichen Torschützen erzielt.

Baldramsdorf macht das Spiel, Nußdorf geht in Führung

Baldramsdorf startete besser in die Partie, hatten durch eine vergebene Kopfballchance und einem Lattentreffer aber Pech. So waren es die Nußdorfer in der 15. Minute, welche nach einem wahren Traumfreistoß von Christian Ignac in Führung gingen. Der Treffer fiel in dieser Phase der Partie ein wenig überraschend, drückte doch Baldramsdorf auf die Führung. Die Heimmannschaft ließ sich aber dadurch nicht sonderlich beeindrucken, der Druck wurde weiterhin enorm ausgeübt. Dies machte sich auch noch vor der Halbzeitpause bezahlt. Patrick Kaiser sorgte in Minute 28 für den Ausgleich, zwei Minuten später schoss Marco Krassnitzer seine Mannen in Führung. Mit dem Zwischenstand von 2:1 ging es auch in die Kabinen. Als Sladijian Djurdjevic in der 59. Minute das 3:1 erzielte, dachte man schon an eine kleine Vorentscheidung, aber nichts da: Nur zwei Minuten später sorgte Nußdorf in Person von Sandro Unterreiner für den Anschlusstreffer und es kam wieder Spannung auf.

Drei Elfmeter, ein Tor

In der 65. Minute wurde Baldramsdorf ein Elfmeter zugesprochen, dieser musste nach dem ersten Versuch aber wiederholt werden, da ein Spieler zu früh in den Strafraum sprintete. Beim zweiten Mal funktionierte es aber, Mario Kogler verwertete souverän zum 4:2. Für den Endstand der Partie sorgte Gregor Rogl, er erzielte das 5:2 in Minute 75. Ein weiterer Elfmeter für Baldramsdorf wurde vom Nußdorfer Torhüter pariert, somit endete die Partie mit sieben Toren.

Matthias Waiguny, Trainer SV Baldramsdorf:

„Im Endeffekt haben wir alles im Griff gehabt. In den ersten 15 Minuten waren wir dominanter und besser, Nußdorf erzielte aber nach einem Traumfreistoß das 1:0. Davon ließen wir uns aber nicht beirren, so konnten wir die Partie innerhalb von zwei Minuten drehen. In der zweiten Halbzeit wurden die Osttiroler stärker, knapp nach Wiederanpfiff hatten sie ihre stärkste Phase. Der zweite Gegentreffer sorgte nochmals für Spannung, jedoch gerieten wir nie in Bedrängnis und brachten den Sieg nach weiteren Treffern souverän über die Zeit. Nußdorf ist ein starker Gegner, sie haben eine junge, bissige Mannschaft. Wir freuen uns schon auf die Partie nächste Woche in Rennweg vor vielen Zusehern.“



Für Nußdorf/Debant steht nächste Woche das H eimspiel gegen die SG TSU/Lokomotive Matrei 1b am Programm, Baldramsdorf muss wie bereits erwähnt die Reise zum Spitzenspiel nach Rennweg antreten.