Defensivleistung! SPG Oberes Mölltal schlägt SG Defereggental/St. Jakob

Details Sonntag, 21. August 2022 20:07

Die 5. Runde der 2. Klasse A ist ausgespielt und es ist wieder einiges passiert. Unter anderem rückte das obere Drittel der Tabelle enger zusammen, was auch Verdienst der SPG Oberes Mölltal ist. Mit einer starken Defensivleistung ringten sie die SG Defereggental/St. Jakob nieder und konnten wieder auf die drei Spitzenreiter aufschließen.

Torerfolg in Hälfte eins

Vor gut 150 Zuschauern am Sportplatz in Rangersdorf gelang den Vorjahresabsteigern aus der 2. Klasse A der bessere Start. Bereits in der 13. Minute versenkte Julian Wallner für die SPG Oberes Mölltal das Runde im Eckigen. Die SG Defereggental hatte in weiterer Folge auch noch einige Chancen, doch in Halbzeit eins wurde das Tor kein zweites Mal getroffen. Auch in der zweiten Hälfte setzte sich dieses Bild fort. Die Mölltaler standen gut hinten und ließen gegen die Gäste die auf den Ausgleich drückten nichts zu. Lediglich ein Standard, der immer länger wurde, war noch auf Seiten der Gäste zu verbuchen. So schaffte es die SPG Oberes Mölltal mit einer starken Defensivleistung, die SG Defereggental/St. Jakob in Zaum zu halten und konnten das Spiel durch das frühe Tor für sich entscheiden.

Führungswechsel in der 2. Klasse A

Auch für die Tabelle ist dieses Spiel ausschlaggebend. Durch den Punkteverlust der SG und der zeitgleichen Niederlage des FC Rennwegs zuhause, konnte sich der Dritte, der SV Baldramsdorf, durch den Sieg in Rennweg sich auf die erste Stelle hieven. Die Osttiroler nehmen den zweiten Platz vor dem FC Rennweg ein. Dahinter konnten die Mölltaler durch diesen Erfolg wieder auf die Spitze aufschließen und haben mit zehn Punkten und einem Spiel weniger eine gute Position im oberen Bereich der Tabelle. Komplettiert wird dieses Führungsquintett durch den SC Mühldorf, der ebenfalls zehn Zähler auf dem Konto hat.

Fredi Unterdorfer, Obmann Stv. SPG Oberes Mölltal:

„Es war ein gutes Spiel unsererseits. Wir haben gleich zu Beginn das 1:0 gemacht und dann standen wir hinten gut. St. Jakob hatte zwar Chancen, aber auch wir hatten ein paar Möglichkeiten. In der zweiten Halbzeit zeigte sich das gleiche Bild. Die Gäste versuchten es mit weiten Bällen und drückten auf den Ausgleich, wodurch wir auch wieder zu Konter kamen. Nur das Glück beim Abschluss fehlte. Unterm Strich war es eine gute Defensivleistung von uns und ein verdienter Sieg. Wir wollen zu Ende der Saison unter den ersten vier stehen und den anderen Mannschaften das Leben schwer machen. Jeder einzelne ist motiviert und wir wollen, zumindest mal bis zur Winterpause, ungeschlagen bleiben.“

Diese Ambitionen will die SPG Oberes Mölltal nächste Woche auch wieder zeigen, wenn es auswärts gegen die TSU Nikolsdorf um drei Punkte geht. Die SG Defereggental/St. Jakob empfängt in Runde sechs die SG Gitschtal.