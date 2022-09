Nächste Niederlage! Negativtrend von Grafendorf hält auch gegen Matrei 1b an

Details Sonntag, 04. September 2022 13:54

Der September ist angebrochen und so auch die 7. Runde in der 2. Klasse A. In eben dieser war es das Ziel des SK Grafendorf gegen die SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b voll anzuschreiben und endlich die Serie von Niederlagen zu beenden. Jedoch gelang dies vor heimischer Kulisse nicht und der SK Grafendorf musste die fünfte Niederlage in dieser Spielzeit hinnehmen.

Trotz Blitzstart von Matrei ging erste Halbzeit an Grafendorf

Lange war Sportplatz in Grafendorf noch nicht gespielt, als es schon das erste Mal klingelte. Nur zwei Minuten brauchten die Gäste aus Osttirol, um in dieser Begegnung anzuschreiben. Dennie Fuetsch überraschte die Gastgeber und verwandelte zur frühen Führung. Nach diesem frühen Schock erholte sich der SK Grafendorf aber wieder und konnte nach einem Stangenschuss und dem darauffolgenden Abstauber von Lukas Grunwald in Minute 32 ausgleichen. Matrei rückte in Folge auf, wollte den Führungstreffer, wurde aber schließlich von den Heimischen ausgekontert. Marcel Bidner erzielte den Führungstreffer für seine Farben kurz vor dem Pausenpfiff. Grafendorf verabsäumte es aber, noch ein oder zwei Tore draufzulegen, was sich später noch rächen sollte.

Matrei dreht die Partie

Angetrieben vom Führungstreffer vor der Halbzeit wollte die Elf von Hannes Brunner in Folge erhöhen. Aber auch die Osttiroler ließen nicht locker und fanden einige gute Chancen durch Konter vor. Ein Aussetzer von Michael Unterassinger im Kasten der Grafendorfer ließ die Gäste schließlich in der 77. Minute wieder rankommen. Fabian Presslaber schaltete schnell und glich zum 2:2 aus. Wie auch schon in den Wochen zuvor war das Glück nicht auf der Seite des SK Grafendorf und so kam es wie es kommen musste: Matrei erzielte den Führungstreffer durch Dennie Fuetsch und ließ sich dies bis Spielende nicht mehr nehmen. Der Schlusspfiff ertönte und es stand ein bitteres 2:3 auf der Anzeigetafel. Somit nimmt die Negativserie der Gailtaler auch in dieser 7. Runde kein Ende. Die Position im Tabellenkeller bleibt aufrecht. Die SG Matrei 1b darf sich hingegen freuen, die rote Laterne abzugeben.

Hannes Brunner, Trainer SK Grafendorf:

„Das Duell war recht ausgeglichen. Wir haben uns schnell überraschen lassen, sind dann aber Gott sei Dank wieder zurückgekommen. Durch individuelle Fehler haben wir aber dann doch diese fünfte Niederlage einstecken müssen. Zu unserer Personalnot kommt auch Pech dazu, was uns derzeit nicht aus dem Tabellenkeller aufsteigen lässt. Wir hoffen aber, dass wir dem Negativtrend in den nächsten Partien ein Ende setzen können. Zumindest nach den nächsten beiden schwierigen Spielen wollen wir wieder voll anschreiben.“

Nächste Woche bekommt es der SK Grafendorf mit dem SV Berg zu tun. Die Drautaler konnten dem Mitfavoriten Rennweg dieses Wochenende zwei Punkte abluchsen und werden für den SK Grafendorf sicher auch eine schwierige Aufgabe werden. Die SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b trifft in einem 1b-Osttirol-Derby auf die zweite Garnitur von Rapid Lienz.