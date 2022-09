Nur 2:2 zu Hause! Rennweg lässt Konkurrenten in Kampf um Tabellenspitze vorbeiziehen

Details Sonntag, 04. September 2022 22:07

An der Spitze der 2. Klasse A geht es ziemlich eng zu. Die ersten vier Teams befinden sich nach dieser Runde innerhalb eines Spektrums von nur vier Punkten. Nachdem drei der vier Mannschaften ihre Partien an diesem Wochenende gewinnen konnten, ließ der FC Rennweg am Samstagabend Federn. Gegen den SV Berg kam man vor heimischem Publikum nicht über ein Unentschieden hinaus.

Rennweg netzt in Halbzeit eins doppelt

Am Sportplatz des FC Rennwegs waren diesen Samstag wieder ungefähr 150 Zuseher gekommen, um ihr Team anzufeuern. Nachdem man letztes Jahr in der 1. Klasse nur einen Sieg feiern konnte, sah es diese Saison ganz anders aus. Deshalb erwarteten auch alle einen Heimerfolg. Und so ging es auch los im Katschtal: einen schön getretenen Freistoß verwandelte Goalgetter Ziga Sitar in der 19. Minute zum 1:0. Kurz darauf kam wieder Rennweg und setzte einen schönen Schuss nur ans Aluminium. In der 33. Minute war dann nicht mehr die Latte im Weg und Dejan Bozicic schloss eine Flanke nach einer Ecke zum 2:0 für sein Team ab. So eindeutig wie der Halbzeitstand war das Spiel aber nicht, denn bis auf diese drei Chancen, von denen zwei zum Tor wurden, kam von Rennweg relativ wenig.

Berg kommt zurück

Den Beginn von Hälfte zwei erwischte der SV Berg sehr gut. Die Mannen aus dem Drautal, die super aus der Kabine kamen, konnten in der 50. Minute gleich den Anschlusstreffer durch Tristan Auernig erzielen. Nun waren die Gäste besser in der Partie und machten dem FC Rennweg auch Druck. Eine gelbrote Karte von Josef Ramsbacher in der 70. Minute erhöhte das Zittern von Rennweg nochmal um ein Vielfaches. Zu zehnt musste man nun 20 Minuten herunterspielen, mit der Hoffnung kein Gegentor mehr zu fressen. Lange sah es auch so aus, als würde dies nicht passieren, doch in der letzten Minute kam dann doch noch der Stich ins Herz für Rennweg. Es war bereits die 94. Minute angebrochen als Noah Thalmann den 2:2-Ausgleich nach einem Eckball für Berg schoss und damit auch den Endstand markierte. Damit rutscht der FC Rennweg ans Ende des Führungsquartett der 2. Klasse A – aber mit nur drei Punkten Unterschied auf Leader Baldramsdorf sind noch alle Karten offen. Der SV Berg holt in sechs Spielen sechs Punkte und belegt nach dieser Runde Platz zehn.

Raphael Neuhauser, Trainer SV Berg:

„Wir sind eigentlich gut in die Partie gestarten, haben dann aber in zwei Standardsituationen zwei Tore gefressen. Bis auf einem Lattenschuss der Rennweger war in der ersten Hälfte nicht viel zu verzeichnen – wir waren fast verwundert schon 2:0 hinten zu liegen. Die zweite Halbzeit starteten wir gleich mit einem super Angriff und einem schönen Tor. Ab der gelbroten Karte von Rennweg spielten nur noch wir und konnten in der letzten Minute noch ein verdientes Unentschieden holen. In den nächsten Spielen wollen wir den Schwung mitnehmen und erneut zeigen, was wir draufhaben. Ein Platz im oberen Mittelfeld sollte schon drinnen sein.“

Auf den SV Berg wartet nächste Woche der SK Grafendorf, der seine Negativserie sicher beenden will. Der FC Rennweg muss die weite Auswärtsreise ins Defereggental antreten und will im Topduell der SG Defereggental/St. Jakob Punkte abluchsen.