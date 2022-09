Rettungseinsatz! Gitschtal gewinnt gegen Mühldorf nach langer Unterbrechung

Details Montag, 12. September 2022 14:27

An diesem Fußballsonntag war in ganz Kärnten wieder einiges los. Beim Aufeinandertreffen des SC Mühldorf gegen die SG Gitschtal in der 2. Klasse A passierte leider eine unschöne Szene. Mühldorfs Schlussmann Christoph Egger verletzte sich nach einem Zusammenstoß mit einem Verteidiger schwer am Oberschenkel, die Rettung musste gerufen werden. Das Spiel war lange Zeit unterbrochen, sogar ein Herbeirufen eines Hubschraubers stand im Raum. Egger fällt mit einem Muskelfaserriss nun für einige Zeit aus, Mühldorf verlor das Match anschließend mit 1:2.

Die Gäste aus dem Gitschtal verzeichneten einen wahren Traumstart. Bereits in der vierten Minute konnten sie zum ersten Mal jubeln. Daniel Gratzer sorgte nach einer Ecke für die frühe Führung. In der 20. Minute geschah dann das Unglück, welches eine lange Spielunterbrechung mit sich zog. Die Diagnose für den Mühldorfer Goalie lautet Muskelfaserriss. Ligaportal wünscht an dieser Stelle gute Besserung an Christoph Egger.

Gitschtal nimmt drei Punkte mit nach Hause

Als das Spiel schließlich wieder nach einem neuerlichen Aufwärmdurchgang fortgesetzt wurde, ging es ähnlich weiter wie vor dem Zwischenfall. Gitschtal hatte ein leichtes Chancenplus und konnte dies folglich auch noch vor der Halbzeit in einen weiteren Treffer ummünzen. Elias Sattlegger erhöhte auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel riss Mühldorfs Patrick Pacher einen gegnerischen Spieler brutal zu Boden. Er wurde folgerichtig mit der roten Karte vom Platz geschickt. Obwohl Mühldorf somit fast eine gesamte Halbzeit mit einem Mann weniger spielen musste, konnten sie in Form von Wolfgang Janesch auf 1:2 verkürzen. Die Heimischen fanden danach immer besser ins Spiel, der Ausgleich wollte den Mühldorfen im eher zerfahrenen zweiten Durchgang nicht mehr gelingen. Gitschtal misste es ebenso einen weiteren Treffer zu erzielen, so endete die Partie mit einem Auswärtsdreier für die SG.

Trainer Heimo Neuhold, SG Gitschtal:

„Wir konnten in der 1. Halbzeit recht schnell das Zepter in die Hand nehmen und waren spielerisch teilweise deutlich überlegen. Die zwei Tore waren die logische Konsequenz und haben unserem Spiel sehr gutgetan, auch wenn die Führung wohl höher ausfallen hätte sollen. Die wenigen Konter von Mühldorf konnten wir gut verteidigen, hatten aber kurz vor der Pause nochmal Glück als unser Keeper sich im eins gegen eins auszeichnen konnte. In der zweiten Halbzeit war das Spiel dann extrem zerfahren. Aus meiner Sicht waren wir nach wie vor überlegen, jedoch fand Mühldorf nun auch besser ins Spiel - vor allem nach dem Anschlusstreffer. In Summe hatten wir wohl auch in der zweiten Halbzeit die klareren Chancen und hätten früher den Sack zu machen müssen. Dass wir trotz der schlechteren zweiten Halbzeit den 4. Sieg im 5. Spiel einfahren konnten, tut unserem Selbstvertrauen natürlich sehr gut. An dieser Stelle auch nochmal alles Gute und eine baldige Genesung an den verletzten Torhüter der Mühldorfer!“