Tabellenführer patzt! Baldramsdorf spielt gegen Berg nur Remis!

In der zehnten Runde in der 2. Klasse A hätte der SV Baldramsdorf eigentlich drei sichere Punkte gegen den SV Berg eingeplant. Man befand sich auch lange auf einem guten Weg, dieses Ziel zu erreichen. Doch da hat man die Rechnung ohne die Drautaler gemacht. Die Gastgeber gaben nie auf und schafften es, den Tabellenführer einen verdienten Punkt abzuknüpfen. Nach einem Last-Minute-Treffer endete die Partie mit einem 3:3-Unentschieden.

Der Tabellenführer verzeichnete einen besseren Start in diese Meisterschaftsbegegnung. Nach nicht einmal zehn gespielten Minuten war man schon mit 1:0 vorne, Marco Krassnitzer köpfelte gezielt zur frühen Führung der Gäste. Danach war das Spiel sehr offen, sowohl Berg als auch Baldramsdorf hatten gute Gelegenheiten. Baldramsdorf, welche ohne ihren Star Sladjan Djurdjevic aufliefen, hatte in einigen Szenen das Nachsehen. Trotzdem konnte vor der Halbzeit die knappe Führung ausgebaut werden: Mika Klösch konnte sich in die Torschützenliste eintragen, Halbzeitstand 2:0. Knapp nach Wiederanpfiff konnte Berg verkürzen, Mit dem Treffer von Richard Moritzer zum 1:2 entstand viel Spannung, einem heißen zweiten Durchgang stand somit nichts im Weg.

Hitzige Schlussviertelstunde

In Minute 77 konnten die Drautaler dann tatsächlich ausgleichen. Daniel Thalmann sorgte mit seinem Treffer per Kopf fürs 2:2. Nur wenige Augenblicke später wurde Baldramsdorf ein strittiger Freistoß zugesprochen. Dieser wurde schnell ausgeführt, Berg verschlief den Angriff und man war wieder in Rückstand. Nun sah es wieder nach einer Niederlage der Gastgeber aus. In der 91. Minute durften die Fans am Berger Sportplatz doch noch einen Treffer bejubeln. Richard Moritzer nahm sich ein Herz in die Hand und erzielte nach schöner Einzelaktion den verdienten Ausgleich. Die Gäste müssen somit im Kampf um den Aufstieg in der 2.Klasse A einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Trotzdem rangiert Baldramsdorf nach zehn gespielten immer noch auf Platz eins, Berg ist mit 13 Punkten auf Platz sieben wiederzufinden.

Raphael Neuhauser, Trainer SV Berg:

„Vor der Partie sind relativ kurzfristig unsere beiden Tormänner ausgefallen. So musste Udo Fritzer, Jahrgang 1973, das Tor hüten. Die erste Halbzeit war ausgeglichen, leider waren wir nach 45 Minuten trotzdem mit 0:2 in Rückstand. Ansonsten gab es im ersten Durchgang wenige Chancen. In Halbzeit zwei haben wir dann auf drei Sturmspitzen umgestellt und alles nach vorne geworfen. Wir wurden auch belohnt und konnten auf 2:2 stellen. Danach wurde Baldramsdorf nur mehr selten gefährlich. Ausgerechnet nach einem fälschlich gegebenen Freistoß, welcher schnell ausgeführt wurde, gerieten wir wieder in Rückstand. Dann setzten wir alles auf eine Karte und konnten nach einer schönen Aktion von Moritzer noch verdient ausgleichen.“

Für den SV Baldramsdorf steht in der nächsten Runde das Spitzenspiel der Woche am Programm. Man empfängt zu Hause die SG Defereggen/St.Jakob. Berg muss auswärts bei der SG Sportunion/Lokomotive Matrei 1b ran.