Rapid Lienz 1b im Duell gegen die rote Laterne über Nikolsdorf erfolgreich

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 17:19

Die 2. Klasse A hatte dieses Wochenende ein Kellerduell am Spielplan stehen. Mit jeweils fünf Punkten belegten Rapid Lienz 1b und die TSU Nikolsdorf die Plätze 13 und 14, welche die letzten in dieser Liga waren. Mit einem Sieg, welcher der B-Mannschaft von Rapid Lienz auch gelang, konnte man wieder ein wenig Luft nach unten schaffen und den Anschluss nach oben wiederherstellen.

Duell im Tabellenkeller

Nur fünf Punkte konnten beide Teams in elf Spielen in der 2. Klasse A holen. Auch die Bilanz der beiden Mannschaften war genau gleich. Aus elf gespielten Partien standen einem Sieg zwei Unentschieden und sieben Niederlagen gegenüber. Dass vor allem in der Offensive Potential nach oben bestand, war wohl beiden Mannschaften klar. Umso wichtiger war es natürlich auch, in diesem Duell um die rote Laterne nicht den Kürzeren zu ziehen und die drei Punkte einzufahren, was das Ziel beider Mannschaften war. Dem Osttirol-Duell wanderten an diesem Samstagnachmittag ungefähr 120 Zuschauer bei.

Lienz übergibt die rote Laterne

Den besseren Start in die Begegnung fanden die Mannen aus der Bezirkshauptstadt Osttirols. Die 1b-Mannschaft von Lienz ging in der 13. Minute durch Elmir Kaljikovic in Führung. Lange geschah nicht viel in der Partie, die von wenigen Highlights geprägt war. Nikolsdorf kam nach Wiederanpfiff besser ins Spiel und konnte ein paar Chancen, wie einen Lattenkracher, verzeichnen. In Minute 69 war es dann aber Janis Dalpra für die Gastgeber, der den Zwischenstand in Folge eines Konters erhöhen konnte. Nikolsdorf fiel keine passende Antwort auf die zwei Treffer ein, bis zum Schluss blieb es beim Zwei-Tore-Vorsprung für die Gastgeber, die sich im Endeffekt auch die drei Punkte holen konnten. Somit gelang es den Hauptstädtern aus Osttirol, die rote Laterne an den Lokalrivalen Nikolsdorf abzugeben. Aufgrund der Niederlage von Matrei 1b, konnte man auch diese in der Tabelle überholen und mit acht Punkten fehlen nun nur mehr zwei Zähler auf den Anschluss.

Peter Strohmayer, Sportlicher Leiter Rapid Lienz 1b:

„Trotz der Tatsache, dass wir ersatzgeschwächt in dieses Duell gingen, waren wir zu Beginn die bessere Mannschaft. Nach unserem Treffer war das Spiel relativ ausgeglichen. Nikolsdorf kam in Durchgang zwei anfangs besser ins Spiel, dieser Schwung wurde dann aber schnell durch einen Konter unsererseits und den daraus resultierenden Treffer zerschlagen. Aufgrund der kämpferischen Leistung des Teams, kann ich von einem verdienten Sieg unserer Mannschaft sprechen. Wir sind auf einem guten Weg, haben schon einige Punkte geholt und wollen auch weiterhin gut mithalten können.“

Für Rapid Lienz 1b besteht bereits nächste Woche wieder die Chance, im Tableau den nächsten Schritt nach vorne zu machen. Gewinnt man nämlich gegen den SC Mühldorf, hat man auch diesen eingeholt. Auf Nikolsdorf wartet mit dem SV Baldramsdorf ein sehr schwieriger Gegner.