Oberdrauburg fegt Grafendorf mit 7:2 vom Platz!

Details Montag, 10. Oktober 2022 20:02

Vergangenes Wochenende wurde wieder im gesamten Kärntner Unterhaus Fußball gespielt. So auch in der 2. Klasse A, hier stand die zwölfte Runde am Programm. Es ereigneten sich spannende Spiele mit vielen Toren. So ein Spiel war auch das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Oberdrauburg und dem SK Grafendorf. In einem Neun-Tore-Spiel siegten die Gastgeber mit einem fulminanten 7:2. Der Mann dieses Spieles war der Oberdrauburger Amar Kolashinac, welcher vier Treffer erzielen konnte.

Vorentscheidung bereits nach 45 Minuten

Oberdrauburg startete giftig in die Partie, setzte viele Nadelstiche und klopfte an der Führung. Es dauerte trotzdem ganze 27 Minuten, bis die Heimischen zum ersten Mal jubeln durfte. Der erste Streich von Kloashinac sorgte für die Führung der Gastgeber. Drei Minuten später traf Florian Weger das Tor, jedoch unglücklicherweise das eigene. 2:0 für Oberdrauburg. Mit dem 3:0 durch Elias Urbaner knapp vor dem Pausenpfiff war bereits eine kleine Vorentscheidung gefallen.

Grafendorf verkürzt, aber Oberdrauburg sorgt für klare Verhältnisse

Den Beginn der zweiten Halbzeit haben die Gastgeber eindeutig verschlafen. Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff konnte Philipp Fritzer auf 1:3 verkürzen. Ein paar Grafendorf-Befürworter hofften nun auf ein Comeback, wurden aber schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. In Minute 48 stellte nämlich Amar Kolashinac den Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Matthias Brunner konnte in Minute 70 nochmals verkürzen, eine Trendwende brachte dieses Tor jedoch auch nicht ein. In der Schlussphase netzte Oberdrauburg noch ganze drei Mal, zweimal Kolashinac und einmal Robert Auer stellten auf 7:2. Mit diesem Stand wurde die Partie auch beendet. Oberdrauburg fährt einen fulminaten Heimsieg ein und darf sich nach der knappen Niederlage gegen Rennweg letzte Woche wieder über drei Punkte freuen. Grafendorf muss nach zwei Siegen in Folge wieder eine Niederlage einstecken.

Marco Linder, Trainer SV Oberdrauburg:

„In der ersten Halbzeit waren wir klar überlegen. Wir haben von Beginn an die Initiative vom Spiel übernommen. Dies rentierte sich auch auf der Anzeigetafel, 3:0 war die verdiente Pausenführung. Nach der Pause erhielten wir zum genau richtigen Zeitpunkt das 3:1, denn da wachten meine Spieler auf und merkten, dass das Spiel noch nicht gegessen ist. Als wir das 4:1 erzielten, war die Partie dann allerdings gegessen. Die späten Tore waren dann speziell für den Zuseher von außen schön mitzuerleben. Obwohl Amar Kolashinac vier Treffer erzielte, möchte ich trotzdem ein Pauschallob an meine Mannschaft aussprechen. Für die jungen Burschen, welche sich hervorragend entwickeln, haben solche Siege einen hohen Stellenwert.“



Lange Zeit zum Verschnaufen bleibt beiden Mannschaften nicht – bereits am kommenden Wochenende wird die nächste Runde ausgespielt. Im letzten Duell der Hinrunde steht für Oberdrauburg das Auswärtsspiel beim Tabellenzwölften Rapid Lienz 1b am Programm. Grafendorf empfängt zu Hause den ungeschlagenen Tabellenführer Oberes Mölltal.