Seit 20 Spielen ungeschlagen! Baldramsdorf baut Serie mit 11:0 Sieg gegen Nikolsdorf aus!

Details Montag, 10. Oktober 2022 21:03

In der 2. Klasse A gibt es zwei Mannschaften, welche heuer noch kein einziges Spiel verloren haben: Die SPG Oberes Mölltal und der SV Baldramsdorf. Letztere sind nun saisonübergreifend seit 20 Spielen in der Liga nicht mehr als Verlierer vom Platz gegangen. Diese fulminante Serie bauten die Baldramsdorfer an diesem Wochenende weiter aus. Nach einer imposanten Leistung wurde es für den Gegner, die TSU Nikolsdorf, zweistellig. Die Gastgeber wurden mit einer 0:11-Klatsche vom eigenen Platz geschossen.

Ordentliche Anfangsphase der Gastgeber

Das Tabellenschlusslicht Nikolsdorf hatte im Duell gegen den Tabellendritten Baldramsdorf sicherlich mit einer eventuellen Überraschung spekuliert. Anfänglich sah es für die Heimmannschaft auch noch relativ gut aus. Man spielte ordentlich mit und hatte sogar die ein oder andere Halbchance. Daran änderte auch das 0:1 von Marco Krassnitzer und das 0:2 von Sladjan Djurdjevic vorerst nichts. Bis zur 40. Minute war es ein offenes Spiel. Natürlich hatte Baldramsdorf das Spiel bis dahin unter Kontrolle, jedoch konnte auch Nikolsdorf ein paar Akzente setzen. Dies änderte sich aber noch knapp vor der Halbzeit. Binnen fünf Minuten baute Baldramsdorf das 2:0 in ein 5:0 aus. Mit diesem Nackenschlag kurz vor der Pause hatte das Nikolsdorf das Spiel “aufgegeben“.

Nikolsdorf gebrochen, Baldramsdorf eiskalt

In Halbzeit zwei setzte sich dann der Torreigen des ersten Durchgangs postwendend fort. Nicht einmal zwei Minuten waren gespielt, da klingelte es schon wieder im Nikolsdorfer Gehäuse. Tobias Feichter machte das halbe Dutzend voll. In dieser Tonart ging es dann auch weiter. Die Gastgeber waren gebrochen, es funktionierte fast gar nichts mehr im Spiel der Heimischen. Baldramsdorf wusste diese Situation für sich zu nützen. Marco Krassnitzer erhöhte zuerst auf 7:0, dann konnten die Gäste wieder innerhalb kürzester Zeit drei Treffer erzielen. Rogl, Djurdjevic und Brunner machten das Ergebnis zweistellig. Den Schlusspunkt dieser einseitigen Partie setzte Niklas Ronacher. Damit muss Nikolsdorf eine 0:11-Heimniederlage einstecken. Generell haben die Osttiroler als Tabellenschlusslicht gerade nicht viel zu lachen. Ganz anders sieht es beim SV Baldramsdorf aus: Die Mannen von Matthias Waiguny sind damit seit 20 Spielen saisonübergreifend ungeschlagen. In der Tabelle ist nur die ebenfalls ungeschlagene SPG Oberes Mölltal vor ihnen. Dahinter lauern jedoch auch die SG Defereggen/St.Jakob und der FC Rennweg.

Trainer Matthias Waiguny, SV Baldramsdorf:

„Am Anfang war es ein Spiel gegen einen motivierten Gegner, welcher mit aller Kraft das 0:0 verteidigen wollte. Dies gelang ihnen auch, sie spielten gut mit und konnten auch Halbchancen in der Offensive verbuchen. Da konnte man von einem solchen Spielverlauf noch nichts ahnen. Der Nikolsdorfer Tormann hielt unsere Schüsse am Anfang auch wirklich gut. Als wir ihn endlich bezwingen konnten, gab Nikolsdorf nach und nach das Spiel auf. Meine Mannschaft hat jedoch nie aufgehört und ist immer aggressiv draufgegangen. Wir wollten immer das nächste Tor erzielen. Unsere Serie von 20 ungeschlagenen Spielen wollen wir unbedingt im Derby nächste Woche gegen den SC Mühldorf ausbauen.“