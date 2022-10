Diesmal nicht! Favoritenschreck Berg unterliegt der SG Defereggental/St. Jakob

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 18:41

Die 13. Runde hatte wieder so einiges in sich. Auch in der 2. Klasse A kam es zu heißen Duellen und spannenden Matches. Eines davon trug sich am Samstagnachmittag im Drautal zu. Der SV Berg empfing vor heimischer Kulisse die SG Defereggental/St. Jakob. Nachdem sich Berg in den letzten Runden schon öfters als Favoritenschreck bewies und sich auch Anfang des Monats ein neues Logo zugelegt hatten, konnten diese Ambitionen am dritten Oktoberwochenende nicht umgesetzt werden. Gegen die Gäste aus Osttirol hatte man knapp das Nachsehen.

Gästeführung in kurzweiliger erster Hälfte

Der Sportplatz in Berg avancierte an diesem Wochenende zu einem Hexenkessel. Die Partie der beiden Mannschaften wurde vor rund 320 Zusehern ausgetragen, was sie natürlich nochmal umso heißer machte. Den besseren Start erwischten die Gäste. Nach nur fünf Minuten brachte Claudio Hafele seine Mannschaft mit der zweiten Möglichkeit in Führung. Doch den Gastgebern war das mehr oder weniger egal. Sie ließen sich durch den Rückstand nicht verunsichern und kreierten gut 15 Minuten später eine Topchance. Durch ein wenig Pech scheiterten sie aber zwei Mal knapp vor der Torlinie. So war es kurz darauf wieder die SG Defereggental, die ein zweites Mal durch ein Tor von Niklas Passler jubeln durften. In einer ersten Halbzeit, in der es hin und her ging waren die Gäste effektiver. Berg gelang vor dem Pausenpfiff noch kein Treffer.

Comeback-Qualitäten diesmal nicht ausgeschöpft

Nachdem der SV Berg in den letzten Runden gegen den SV Baldramsdorf und den FC Rennweg ebenfalls zur Pause einem Rückstand hinterherlief und in diesen Matches noch zurückkam, war dies auch in diesem zweiten Durchgang das Ziel. Es verlief alles nach Plan als Richard Moritzer vier Minuten nach Wiederanpfiff den Anschlusstreffer erzielte und die vielen Drautaler Fans hoffen ließ. Berg geling es bis zur 90. Minute jedoch nicht, den Ausgleich zu erzielen, doch auch in den anderen Partien war die letzte Minute jene, die den Drautalern jubeln ließ. Doch diesmal passierte dieses Szenario nicht. Zwar gab es in der letzten Minute noch eine gute Chance per Ecke, doch der Torhüter der Gäste war zur Stelle und konnte den Ausgleich verhindern. Diesmal schaffte es Berg also nicht, den Favoriten zu ärgern. Die SG aus dem Defereggental kann sich über drei Punkte und den Anschluss an die Spitze freuen.

Matthias Hanser, Trainer SG Defereggental/St. Jakob:

„Nachdem es in der ersten Hälfte hin und her ging, jedoch wir unsere Chancen besser nutzen konnten, war die Ausgangslage für Berg wieder gleich wie gegen Rennweg und Baldramsdorf. Das Tor kurz nach Wiederanpfiff ließ uns zwar ein wenig zittern, doch diesmal schafften sie es Gott sei Dank nicht, noch spät zurückzukommen. Wir freuen uns über die drei Punkte und wollen klar unserem Ziel, dem Aufstieg, nachkommen. Verlieren ist verboten! Schade finde ich bei diesem Vierkampf in unserer Liga, dass nur einer aus der 2. Klasse absteigt bzw. einer aus der 1. Klasse absteigt. Vielleicht ändert sich da ja mal was.“

Nächste Woche steht bereits das erste Spiel der Rückrunde in der 2. Klasse A an. Dort geht es Samstag zu Mittag gegen Dynamo Dölsach B. Der SV Berg spielt am Nachmittag gegen die TSU Nikolsdorf.