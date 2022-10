Wahnsinnsspiel in Baldramsdorf! Oberdrauburg gibt 4:2 aus der Hand und verliert mit 4:5!

Details Montag, 24. Oktober 2022 21:29

In der 2. Klasse A wurden in dieser Saison schon viele Matchberichte von Spielen des SV Baldramsdorf veröffentlicht. Die Mannen von Matthias Waiguny sind aber auch oft für ein Spektakel gut. Auch in der 14. Runde wurde es in Baldramsdorf nicht langweilig. Die Hausherren waren nämlich bis zur 80. Minute gegen den SV Oberdrauburg mit 2:4 in Rückstand, ehe man eine beherzte Aufholjagd an den Tag legte und die Partie tatsächlich noch drehen konnte. Das hochklassige Spiel endete mit einem unglaublichen 5:4-Heimsieg.

Blitzstart und Oberdrauburg-Führung zur Pause

Bereits der Beginn dieser Partie zeigte, welch ein tolles Spiel die Zuseher an diesem Samstag erwartet. Nach fünf Minuten waren nämlich schon zwei Tore gefallen. Eines für Baldramsdorf und eines für Oberdrauburg. Sladjan Djurdjevic in Minute zwei bzw. Elias Urbaner in Minute 4 konnten sich früh in die Torschützenliste eintragen. Danach war in Sachen Tore ein bisschen Ruhe eingekehrt. Aber nicht lange, genau gesagt für 20 Minuten. In Minute 23 konnte nämlich Marco Krassnitzer Baldramsdorf erneut in Führung bringen. Die Antwort von Oberdrauburg ließ aber wieder nicht lange auf sich warten. In späterer Folge erfolgte diese sogar doppelt: Zuerst glich Amar Kolashinac die Partie aus, ehe Marco Obkircher Oberdrauburg zum ersten Mal in diesem Spiel in Führung brachte. Mit fünf Toren endete dann auch die anschauliche erste Halbzeit.

Mega-Aufholjagd von Baldramsdorf wird belohnt

Auch Halbzeit zwei war ein richtiger Leckerbissen. Sowohl Heim- als auch Gastmannschaft sorgten mit hervorragenden Fußball für gute Unterhaltung auf den Tribühnen. Marco Obkircher konnte die Führung von Oberdrauburg in Minute 62 auf 4:2 erhöhen. Da sahen die Gäste wie der sichere Sieger dieser Partie aus. Hätte dieses Spiel nur 80 Minuten gedauert, wäre dies auch der Fall gewesen. Bekanntermaßen dauert ein Fußballspiel aber 90 Minuten, das bekam Oberdrauburg noch zu spüren. Heimstürmer Krassnitzer konnte zuerst glücklich auf 3:4 verkürzen, in Minute 90 konnte er mit seinem dritten Tagestreffer die Partie sogar wieder auf Null stellen. Obwohl diese Spannung schon für zwei Spiel gereicht hätte, wurde es noch dramatischer. Praktisch mit der letzten Aktion wurde der Fußballplatz in Baldramsdorf zu einem Schauplatz einer perfekt vollendeten Aufholjagd. Jörg Obertaxer konnte im Gewusel nach einer Flanke den Ball irgendwie ins Tor spitzeln, Endstand 5:4 für Baldramsdorf! Die Heimmannschaft war außer sich vor Freude, das ist auch verständlich. Es gelingt einem ja nicht alle Tage, ein 2:4 noch in einen Sieg umzuwandeln.

Matthias Waiguny, Trainer SV Baldramsdorf:

„Wir sind mit der ersten Chance direkt in Führung gegangen, eine tolle Aktion war das. Praktisch im Gegenzug konnte Oberdrauburg aber ausgleichen. Wir waren klar die bessere Mannschaft und konnten in späterer Folge wieder verdient einen Treffer erzielen. Die Antwort vom Gegner erfolgte aber wieder postwendend. Danach konnten die Gäste sogar in Führung gehen. Man muss aber auch dazu sagen, dass uns in Halbzeit eins ein Elfmeter verwehrt blieb. In Halbzeit zwei waren wir wieder dominanter. Beim 2:4 hat der Gegenspieler meiner Meinung nach den Ball aus der Hand unseres Tormanns geschossen. Der Schiedsrichter hat es aber nicht gesehen und gab das Tor. Damit dachte Oberdrauburg, sie hätten das Spiel gewonnen. Wir haben aber nochmal auf eine Dreierkette umgestellt und alles nach vorne geworfen. Der Gegner hat die letzten zehn Minuten nichts mehr gemacht. Nach dem Siegtreffer sind bei uns die Emotionen durchgebrannt, deswegen die vielen gelben Karten zu Schluss. Ich bin stolz auf die Moral meiner Mannschaft, dieser Sieg ist viel wert.“