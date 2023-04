Derbyerfolg für Nußdorf/Debant 1b zum Saisonauftakt gegen Lienz 1b

Details Samstag, 01. April 2023 11:38

Auch in der 2. Klasse A startet an diesem Wochenende die Frühjahrssaison. Dort gibt es wieder viele aufregende Matches den ganzen Frühling hinweg zu begutachten. Der Auftakt in die Rückrunde erfolgte bereits am Freitagabend in Osttirol, als sich Rapid Lienz 1b und der FC-WR Nußdorf/Debant 1b in einem Derby gegenüberstanden. Bei regnerischem Wetter setzte sich schließlich Nußdorf knapp gegen den Lokalrivalen durch.

Frühe Führung für Lienz

Am letzten Tag im März waren nochmal alle Augen auf das Zweitklassenderby im Osttirol gerichtet. Knapp 120 Zuseher wohnten der Partie an einem regnerischen Freitagabend bei, in welche beide Mannschaften voller Motivation gingen. Die Intention, diese Motivation in ein Tor umzuwandeln, gelang zuerst Rapid Lienz 1b. In der zehnten Spielminute war es Janis Dalpra, der die Kugel für die Osttiroler das erste Mal im Jahr 2023 im Netz unterbrachte. In weiterer Folge gab es Chancen auf beiden Seiten, ein Treffer fiel in den ersten 30 Minuten aber keiner mehr.

Nußdorf dreht die Partie noch in Halbzeit eins

Den Startschuss in die Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit erwischten dann die Gäste aus Nußdorf besser, indem sie in Form von Manuel Moser einen schönen Distanzschuss in das 1:1 umwandeln konnten. Als sich dann ein paar Minuten darauf auch noch der Kapitän der Lienzer, Mathias Wibmer, unglücklich verletzte, nutzte die Gastmannschaft die kurze Phase der Verunsicherung und legte noch einen drauf. Thomas Musshauser netzte in der 42. Minute nach einem Eckball zur 2:1-Führung. Dem FC-WR Nußdorf/Debant 1b gelang es also noch in der ersten Halbzeit die Partie zu drehen und diese Führung sollte dann auch bis zum Schluss Bestand haben. In einer relativ highlightlosen zweiten Halbzeit schaffte es weder Lienz, den Ausgleich zu erzielen, noch Nußdorf, ein Tor draufzulegen. Der Derbysieg ging an die Auswärtsmannschaft, die sich nun mit 23 Punkten am 6. Tabellenrang befindet. Rapid Lienz 1b steht mit mageren elf Punkten am 12. Platz.

Manuel Moser, Co-Trainer FC Nußdorf/Debant 1b:

„Ich würde sagen, es war ein verdienter Derbysieg für unser Team. Nachdem wir nach einem guten Start unsererseits doch in Rückstand gerieten, gelang es uns die Partie vor der Halbzeit zu drehen. Alles in allem waren wir ein wenig stärker und konnten uns die drei Punkte in diesem verregnetem Derby abholen.“

Die restlichen Matches der 2. Klasse A werden am Samstag und Sonntag ausgespielt. Der FC-Nußdorf/Debant 1b ist erst wieder nächste Woche gegen den SV Baldramsdorf an der Reihe. Für Rapid Lienz 1b heißt der nächste Gegner im Ostersonntags-Match FC Rennweg.

