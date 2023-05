Der SV Baldramsdorf ist Meister! Nach 1:0-Sieg darf man den Aufstieg feiern

Details Dienstag, 30. Mai 2023 18:27

Die Fußball-Saison 2022/23 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Viele spannende Begegnungen und ereignisreiche Spiele liegen hinter uns. Auch in der 2. Klasse A wurde es nicht langweilig. Waren noch zur Winterpause vier Mannschaften punktegleich, konnte sich der SV Baldramsdorf im Frühjahr von der Konkurrenz absetzten. Mit einem 1:0-Auswärtserfolg gegen die SG Defereggental/St.Jakob dürfen die Schützlinge von Matthias Waiguny nun den Gewinn der Meisterschaft bejubeln.

Spitzenspiel auf hohem Niveau

Erster gegen Zweiter. Ein spannenderes Spiel kann es in der Schlussphase einer Meisterschaft nicht geben. Am Samstagnachmittag konnten viele Fußballfans den Kracher in St.Jakob zwischen der SG Defereggental und dem SV Baldramsdorf beiwohnen. Und es wurde auch ein richtiges Spitzenspiel. Beide Mannschaften waren heiß auf diese Partie. Die beste Chance in der ersten Halbzeit hatten die Gäste, der Ball touchierte aber nur die Latte. Die SG Defereggental / St. Jakob wurde vermehrt durch Freistöße gefährlich. Trotz einer ereignisreichen ersten Halbzeit konnte keine der beiden Mannschaften ein Tor erzielen. So ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Baldramsdorf feiert Auswärtserfolg und fixiert Titelgewinn

Auch in der zweiten Halbzeit wurde es den knapp 300 ZuseherInnen am Osttiroler Fußballplatz nicht langweilig. Sowohl Heim- als auch Gastmannschaft zeigten guten Fußball. Eigentlich war es nur mehr eine Frage der Zeit, bis zum ersten Mal gejubelt werden durfte. Es dauerte aber bis zur 67. Minute, ehe der Ball das erste Mal die Torlinie überquerte. Der Baldramsdorfer Goalgetter vom Dienst Sladjan Djurdjevic vollendete einen schön vorgetragenen Konter. In weiterer Folge drückte die SG auf den Ausgleich, nur konnte man zum Leidwesen der Heimfans den Ausgleich nicht mehr erzielen. Nach 90 Minuten stand der knappe 1:0-Auswärtserfolg von Baldramsdorf zu Buche. Damit war klar, dass die Waiguny-Kicker nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden können, der Aufstieg in die 1. Klasse war besiegelt.

Meistertrainer Matthias Waiguny, SV Baldramsdorf:

„Beim Spiel waren richtig viele Zuseher anwesend, so war es ein richtig geiles Spiel. Auch wir sind mit einem eigenen Fanbus nach Osttirol gefahren. Man hat von Anfang an gemerkt, dass es um viel geht. In der ersten Halbzeit hatten die Gegner zwar mehr Ballbesitz, die besseren Chancen waren aber uns zuzuschreiben. Im zweiten Durchgang konnten wir das entscheidende Tor durch einen Konter erzielen, hatten in späterer Folge bei einem Lattenschuss aus dem Nichts der Gegner aber auch Glück. Die Gegner waren sicher auf Augenhöhe, trotz alldem ist der Sieg meiner Meinung nach aber auch verdient. Ein großes Lob aber an die SG Defereggental / St. Jakob, nächstes Jahr wird der Meistertitel über sie führen, glaube ich. Unser Saisonziel war der Aufstieg, die nächsten drei Wochen werden wir genießen und auch ausgiebig feiern. Wir wollen nächstes Jahr auf jeden Fall die Klasse halten.“

Ligaportal gratuliert an dieser Stelle dem SV Baldramsdorf recht herzlich zur Meisterschaft.

