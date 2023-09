Oberes Mölltal fährt ungefährdeten Heimsieg gegen Nikolsdorf ein

Details Dienstag, 19. September 2023 20:13

Vergangenes Wochenende wurde wieder im gesamten Kärntner Unterhaus Fußball gespielt. So auch in der 2. Klasse A, hier stand die achte Runde am Programm. Es ereigneten sich spannende Spiele mit vielen Toren. So ein Spiel war auch das Aufeinandertreffen zwischen der SPG Oberes Mölltal und der TSU Nikolsdorf. Mit einem 5:0-Kantersieg schickten die Mölltaler ihren Gegner wieder nach Hause.

Ungefährdeter Sieg der Gastgeber

Die Partie war sehr einseitig gestrickt. Oberes Mölltal war von Anfang an gefährlicher und ließ nicht viel vom Gegner zu. Niklas Beer konnte in den Minuten 21 und 37 diese Überlegenheit in Halbzeit eins auch in Tore ummünzen. Der zweite Durchgang brachte ein ähnliches Bild. Die Gastgeber hatten mit den Nikolsdorfern ein leichtes Spiel. Albert Unterlader in Minute 51 und Raphael Granig entschieden das Spiel bereits nach 60 Minuten. Für den Schlusspunkt sorgte Christian Oppeneiger in der 73. Minute mit dem 5:0. Die Gäste konnten der Heimmannschaft nichts entgegensetzen.

Nikolsdorf ist die Schießbude der Liga

Für die TSU Nikolsdorf läuft auch die heurige Saison nicht nach Wunsch. Nach acht Runden hat man erst mickrige drei Punkte am Konto. Noch erschreckender ist die Tordifferenz. Man konnte diese Saison erst fünf Tore erzielen, kassierte jedoch schon 40 Gegentreffer. Das sind im Schnitt fünf gegnerische Tore pro Spiel. Dieser Schnitt wurde auch gegen die SPG Oberes Mölltal bestätigt. Zum Vergleich: Oberes Mölltal hat zusammen mit Oberdrauburg die wenigsten Gegentreffer erhalten - sieben sind es an der Zahl.

Nächste Woche empfängt die TSU Nikolsdorf den besagten SV Oberdrauburg. Für Oberes Mölltal steht die Auswärtsreise zum Tabellenvorletzten Grafendorf am Programm.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.