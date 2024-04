Guter Start ins Frühjahr! Thal/Assling 1b bezwingt Berg im Auftaktmatch

Spielberichte

Details Montag, 08. April 2024 16:31

Am vergangenen Sonntag fand ein packendes Fußballmatch in der 2. Klasse A zwischen dem URC Thal/Assling 1b und dem SV Berg statt. Die Zuschauer waren gespannt auf ein spannendes Duell auf dem Sportplatz in Osttirol, auf dem zuerst noch die Unterliga Partie zwischen Thal/Assling und dem SV Lind stattfand. Am Ende siegte die zweite Garnitur der Osttiroler gegen die Drautaler mit 4:1.

Felder-Doppelpack eröffnet das Match

Schon zu Beginn des Spiels zeigte der URC Thal/Assling 1b sein Können, als Luis Felder bereits in der ersten Spielminute das erste Tor des Spiels erzielte. Mit diesem frühen Treffer setzten die Gastgeber ein klares Signal an ihre Gegner. Das Team des URC Thal/Assling 1b dominierte das Spielgeschehen und ließ dem SV Berg kaum Raum zur Entfaltung. In der 20. Minute gelang es erneut Luis Felder, das Netz zu treffen und die Führung seines Teams auszubauen. Mit einem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

16-Jähriger komplettiert Hattrick und Thal zieht davon

Auch nach dem Seitenwechsel ließ Luis Felder nicht nach und markierte in der 47. Minute sein drittes Tor des Tages, womit der 16-jährige Heimakteur einen Hattrick vollendete. Die Mannschaft des URC Thal/Assling 1b war auf dem besten Weg zum Sieg. Doch der SV Berg gab nicht auf und kämpfte weiterhin um den Anschluss. In der 55. Minute gelang es Sebastian Aichholzer, den ersten Treffer für sein Team zu erzielen und die Hoffnung auf eine mögliche Wende im Spiel zu nähren. Dennoch ließ der URC Thal/Assling 1b nicht locker und zeigte weiterhin eine starke Leistung. In der 73. Minute erhöhte Matteo Walder mit einem weiteren Treffer den Vorsprung seines Teams und brachte die Entscheidung endgültig herbei. Mit einem Endergebnis von 4:1 sicherte sich der URC Thal/Assling 1b verdient den Sieg gegen den SV Berg.

Roland Jungmann, Trainer Thal/Assling 1b:

„Nachdem wir blitzartig in die Partie gefunden hatten, konnten wir gleich in Form von Luis Felder doppelt drauflegen und so den Weg zum Sieg ebnen. 16 Tore in dieser Saison vom 16-jährigen Luis Felder – das ist wirklich auch eine Topleistung, die erwähnt gehört. Kurz hatten wir dann beim 3:1 die Angst, dass Berg Blut lecken könnte, das war aber Gott sei Dank nicht der Fall und wir fixierten mit dem 4:1 den vollen Punkteerfolg. Unser Vorteil ist einfach, dass wir mit dem Unterliga-Team mittrainieren konnten und so eine harte aber effiziente Vorbereitung hinter uns haben.“

Für den URC Thal/Assling 1b geht es nächste Woche in der Liga gegen den Spitzenreiter FC Mölltal um drei weitere Punkte. Der SV Berg hat vor heimischer Kulisse den SC Mühldorf zu Gast.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.