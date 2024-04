Oberdrauburg nutzt Überzahl aus: 5:1-Sieg gegen Dölsach 1b

Spielberichte

Am Samstagnachmittag kam es in der 2. Klasse A zu einem spannenden Aufeinandertreffen zwischen dem SV Oberdrauburg und dem FC Dynamo Dölsach B. Das Spiel, das auf dem Platz in Oberdrauburg stattfand, versprach eine interessante Begegnung zwischen den beiden Mannschaften, die sich im Tabellenmittelfeld der Liga befinden. Am Ende setzte sich der SV Oberdrauburg mir 5:1 durch.

Dölsach trifft das eigene und gegnerische Tor

Das Spiel begann mit Tempo, wobei beide Teams versuchten, frühzeitig die Führung zu erlangen. In der 20. Minute gelang es dem SV Oberdrauburg jedoch, durch ein unglückliches Eigentor von Christian Glanzer, in Führung zu gehen. Dieser Treffer gab dem SV Oberdrauburg einen frühen Vorteil im Spiel. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang dem FC Dynamo Dölsach B durch Matthias Müllmann der Ausgleichstreffer in der 46. Minute. Dieser Treffer sorgte für eine ausgeglichene Stimmung auf dem Platz und versprach eine spannende zweite Halbzeit.

Oberdrauburg nutzt die numerische Überlegenheit aus

Nach Wiederanpfiff verschlechterte sich die Situation für Dölsach 1b, als Manuel Plattner in der 47. und 49. Minute zwei gelbe Karten erhielt, was das Team in Unterzahl brachte. Gestärkt durch die Überzahlsituation begannen die Hausherren stark im zweiten Durchgang. In der 50. Minute erzielte Marco Obkircher ein Tor, das die Führung für den SV Oberdrauburg wiederherstellte. Das Team baute darauf auf und erzielte in der 60. Minute durch Stefan Bürgler ein weiteres Tor, gefolgt von einem Treffer von Elias Urbaner in der 63. Minute. Trotz der Unterzahl kämpfte der FC Dynamo Dölsach 1b tapfer weiter, konnte jedoch nicht verhindern, dass Elias Urbaner in der 91. Minute sein zweites Tor des Spiels erzielte, was den Endstand von 5:1 für den SV Oberdrauburg besiegelte. Mit diesem Sieg behält der SV Oberdrauburg weiterhin den 9. Platz in der Tabelle, während der FC Dynamo Dölsach B auf dem 12. Platz verbleibt.

Kommendes Wochenende steht für den FC Dölsach B ein Derby am Programm, wenn es zuhause gegen den FC Nußdorf/Debant 1b um drei Punkte geht. Der SV Oberdrauburg bekommt es ebenfalls mit einem Lokalrivalen zu tun. Auf sie wartet nämlich am Samstagabend der SV Berg.

