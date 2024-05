Spektakuläre Wende: Nußdorf/Debant 1b bezwingt Berg nach Aufholjagd

Spielberichte

Am heutigen Mittwoch, dem Staatsfeiertag, erlebten die Zuschauer in der 2. Klasse A ein wahres Torfestival zwischen dem FC-WR Nußdorf/Debant 1b und dem SV Berg. Das Spiel bot von Anfang bis Ende Spannung und Dramatik. Schlussendlich konnten sich die Osttiroler nach einer beeindruckenden Aufholjagd über die drei Punkte freuen, nachdem sie ein 1:3 noch in ein 4:3 umwandelten.

Vier Treffer in 21 Minuten

Der SV Berg startete stark ins Spiel und ging bereits in der 4. Minute durch einen Elfmeter von Daniel Thalmann mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte Daniel Hartlieb in der 10. Minute auf 2:0 für die Gäste, was für Jubel bei den mitgereisten Berg-Fans sorgte. Doch der FC Nußdorf/Debant 1b steckte nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 16. Minute gelang Florian Pfurner der Anschlusstreffer zum 1:2, doch die Freude währte nicht lange. Nur fünf Minuten später erhöhte Richard Moritzer in der 21. Minute auf 3:1 für den SV Berg.

Aufholjagd der Hausherren wird belohnt

Trotz des Rückstands zeigte der FC Nußdorf/Debant 1b eine beeindruckende Moral und startete eine Aufholjagd. In der zweiten Halbzeit gelang Simon Moser in der 49. Minute der Anschlusstreffer zum 2:3, was die Hoffnungen der Heimmannschaft aufkeimen ließ. Die Aufholjagd des FC Nußdorf/Debant 1b wurde in der 77. Minute belohnt, als Marco Zeiner den Ausgleichstreffer zum 3:3 erzielte. Die Spannung war auf dem Höhepunkt, als Simon Moser in der 81. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages den FC Nußdorf/Debant 1b mit 4:3 in Führung brachte. Kurz vor Schluss sah Reinhard Messner vom SV Berg in der 87. Minute die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit, was die Aufgabe für sein Team noch schwieriger machte. Trotz einer energischen Schlussoffensive des SV Berg reichte es jedoch nicht mehr für den Ausgleich. Mit diesem hart erkämpften Sieg behält der FC Nußdorf/Debant 1b weiterhin den sechsten Platz in der Tabelle, während der SV Berg auf den fünften Platz abrutscht, da Thal/Assling 1b mit einem Sieg vorbeigezogen ist.

Manuel Moser, Co-Trainer FC Nußdorf/Debant 1b:

„Alles in allem ein verdienter Sieg für unser Team, nachdem wir uns nach einem schlechten Start super zurückgekämpft haben. Die Gäste aus Berg erzielten drei schnelle Tore und waren wunderlicherweise auf einmal 3:1 in Front. Wir hatten auch einige Torgelegenheiten in der ersten Hälfte, ein weiterer Treffer gelang uns aber keiner. Die Leistung in der zweiten Hälfte war dann wieder das, was wir normalerweise an den Tag legen. Nun wollen wir in der kommenden Runde wieder die Mölltaler etwas ärgern.“

Schnelle Regeneration steht für die Teams in den nächsten Tagen am Programm, geht es doch am Wochenende schon wieder weiter in der 2. Klasse A und beide Mannschaften haben mit unterschiedlichen Aufgaben zu kämpfen. So trifft der FC Nußdorf 1b am Samstagnachmittag auswärts auf den Tabellenführer Mölltal. Gute Erinnerungen hat man in Nußdorf ja an den Tabellenprimus, denn die Osttiroler waren die Einzigen, die dem FC Mölltal bis dato eine Niederlage zuführen konnten. Der SV Berg bekommt es am selben Tag mit dem Schlusslicht, Rapid Lienz 1b zu tun.

