Führungswechsel und Ersatzkeeper-Last-Minute-Tor: Dölsach und Defereggental mit mitreißendem Remis

Details Samstag, 04. Mai 2024 08:47

Am Freitagabend fand in der 2. Klasse A ein packendes Fußballmatch zwischen dem FC Dynamo Dölsach 1b und der SG Defereggental/St. Jakob statt. Die beiden Mannschaften trafen aufeinander, um ihre Positionen in der Tabelle zu festigen und wichtige Punkte zu sammeln. Das Endergebnis dieses mitreißenden Spiels lautete 3:3, wobei beide Teams bis zum Schlusspfiff alles gaben, um den Sieg zu erringen.

Dölsach geht in Führung – Defereggental kontert

Den Anfang machte Fabio Schöpfer vom FC Dynamo Dölsach 1b, der sein Team in der 26. Minute in Führung brachte. Doch die SG Defereggental/St. Jakob gab sich so schnell nicht geschlagen und kämpfte sich zurück ins Spiel. Mario Veider erzielte in der 53. Minute den Ausgleich, gefolgt von einem Tor von Clemens Patterer in der 63. Minute, das Defereggental die Führung brachte.

Last-Minute-Treffer durch Ersatzgoalie

Dölsach antwortete jedoch mit Entschlossenheit, und Michael Halbfurter sorgte mit zwei aufeinanderfolgenden Toren in der 73. und 80. Minute für eine erneute Führung seines Teams. Schon zum dritten Mal in diesem Match gab es also einen Führungswechsel. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt in der Schlussphase des Spiels, als die SG Defereggental nochmal alles gab, um irgendwie den Ausgleich zu erzielen. Dies sollte dann auch spektakulär gelingen. So war es Martin Innerhofer in der 98. Minute der mit dem Last-Minute-Treffer die Partie auf 3:3 in der letzten Aktion ausglich. Besonders bemerkenswert war, dass Innerhofer eigentlich der Ersatzkeeper ist, aber aufgrund der Personalknappheit als Feldspieler eingewechselt wurde – Geschichten die nur der Fußball schreibt.

Das Unentschieden bedeutet für die SG Defereggental/St. Jakob, dass sie mit 28 Punkten weiterhin auf dem 8. Platz in der Tabelle bleiben, während der FC Dynamo Dölsach 1b mit 17 Punkten auf dem 11. Rang verbleibt.

Michael Veiter, Trainer SG Defereggental/St. Jakob:

„Eigentlich hatten wir in dieser Partie gut 70 Minuten lang das Zepter in der Hand. In der ersten Hälfte hatten wir auch einige Chancen, die wir aber nicht in Tore ummünzen konnten. Dölsach war natürlich auch mit einigen Kickern aus der Unterligamannschaft ausgestattet, was das Spiel für uns auch schwieriger machte. Dennoch bin ich sehr zufrieden mit der Leistung meines dezimierten Kaders und die Punkteteilung ist im Endeffekt ein gerechtes Ergebnis.“

Nun sind wir in der heißen Phase der Liga angelangt, denn es geht Schlag auf Schlag mit den nächsten Spielen. So trifft die SG Defereggental am Donnerstag im Nachtragsspiel auf den SC Mühldorf, bevor am Samstag schon wieder ein Match gegen den SV Berg am Programm steht. Der FC Dynamo Dölsach 1b bekommt es derweil mit der SG Gitschtal.

