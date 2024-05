Gitschtal feiert Schützenfest: 8:0-Sieg gegen Dynamo Dölsach B

Spielberichte

Am Samstagnachmittag trafen die SG Gitschtal und der FC Dynamo Dölsach B in der 2. Klasse A aufeinander. Während die SG Gitschtal im Rennen um die Meisterschaft dranbleiben wollte und drei Punkte benötigte, um den FC Mölltal nicht aus den Augen zu verlieren, befand sich der FC Dynamo Dölsach B derzeit auf dem zwölften Rang und strebte nach einem positiven Ergebnis, um ihre Position in der Tabelle zu verbessern. Das Endergebnis war jedoch eindeutig, so siegten die Hausherren klar und deutlich mit 8:0.

Gitschtal macht schon in Hälfte eins alles klar

Das Spiel begann vielversprechend für die SG Gitschtal, als Maximilian Holz bereits in der 7. Minute das erste Tor erzielte und den Grundstein für einen erfolgreichen Nachmittag legte. Markus Regatschnig erhöhte in der 19. Minute mit seinem Treffer den Vorsprung, bevor er kurz vor der Halbzeitpause erneut zuschlug und das 3:0 markierte.

Trainer und Co-Trainer legen nach

Nach dem Seitenwechsel setzte die SG Gitschtal ihren Angriff fort, und Spielertrainer Philipp Kofler erhöhte in der 50. Minute weiter den Vorsprung. Maximilian Holz konnte seine herausragende Leistung fortsetzen und erzielte zwei weitere Tore in den Minuten 53 und 66. Auch der Co-Trainer Heimo Neuhold wollte sich in die Torschützenliste eintragen und erzielte in der 72. Minute ein weiteres Tor für die SG Gitschtal. Den Schlusspunkt setzte Martin Hubmann in der 82. Minute mit dem 8:0. Mit diesem überzeugenden Sieg rückt die SG Gitschtal wieder näher an den FC Mölltal heran und hat weiterhin lediglich drei Punkte Rückstand, wodurch alles noch möglich ist im Meisterrennen. Für den FC Dynamo Dölsach B bedeutet diese Niederlage eine weitere Enttäuschung, während sie weiterhin auf dem zwölften Rang der Tabelle verharren.

Philipp Kofler, Spielertrainer SG Gitschtal:

„Das war wieder mal ein solides Spiel meiner Mannschaft. Nachdem die letzten Matches eher schwieriger für uns waren, konnten wir heute mal wieder das zeigen, was wir wirklich können. Trotz vieler Ausfälle hat uns unser breiter Kader dabei geholfen, diese zu kompensieren und einen hochverdienten 8:0-Erfolg einzufahren. In den letzten Matches wollen wir nun auch gegen die starken Gegner bestehen und auf den Showdown dann im letzten Spiel gegen Mölltal hinarbeiten.“

Am Pfingstwochenende geht es in der Liga für die beiden Mannschaften wieder weiter. Dann trifft die SG Gitschtal am Sonntag auf den SC Mühldorf und der FC Dynamo Dölsach B trifft tags zuvor auswärts auf den SV Berg.

