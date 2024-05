Rapid Lienz 1b siegt im Kellerduell gegen Nikolsdorf mit 6:1

Spielberichte

Details Montag, 27. Mai 2024 10:21

Am Samstagnachmittag kam es in der 2. Klasse A zum Kellerduell zwischen Rapid Lienz 1b und der TSU Nikolsdorf. Rapid Lienz 1b stand vor dem Spiel mit lediglich sechs Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, während die TSU Nikolsdorf mit neun Punkten den vorletzten Platz belegte. Trotz der niedrigen Tabellenplatzierungen ging es in dieser Partie nicht um den Abstieg, da es sich ohnehin um die unterste Liga handelt.

Treffer erst kurz vorm Pausenpfiff

Die Partie begann nervös, beide Mannschaften taten sich zunächst schwer, klare Chancen herauszuspielen. In der 39. Minute gelang es schließlich Florian Brunner, Rapid Lienz 1b in Führung zu bringen. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Nur vier Minuten später, in der 43. Minute, glich Samuel Müller-Waltl für die TSU Nikolsdorf aus und stellte den Spielstand auf 1:1. Das Spiel schien mit diesem Unentschieden in die Halbzeit zu gehen, doch Asim Kasupovic brachte Rapid Lienz 1b in der 45. Minute erneut in Führung.

Torfestival von Rapid Lienz 1b in Hälfte zwei

In der zweiten Halbzeit dominierte Rapid Lienz 1b das Spielgeschehen deutlich. In der 64. Minute erhöhte Luis Winkler für sein Team auf 3:1. Der Widerstand der Gäste schien nun gebrochen, und die Gastgeber nutzten dies gnadenlos aus. Samuel Becciu baute die Führung in der 77. Minute auf 4:1 aus, bevor Leo Tschojer nur drei Minuten später mit einem das 5:1 erzielte. Den Schlusspunkt setzte Altin Curi in der 86. Minute mit dem Treffer zum 6:1-Endstand. Mit diesem beeindruckenden Sieg tauschte Rapid Lienz 1b die Plätze mit der TSU Nikolsdorf und überholte die Gäste in der Tabelle. Beide Mannschaften stehen nun bei neun Punkten, doch der Abstand zu den oberen Teams bleibt weiterhin groß. Rapid Lienz 1b konnte sich durch eine starke zweite Halbzeit und ein wahres Torfestival gegen die TSU Nikolsdorf durchsetzen. Für die TSU Nikolsdorf war es ein bitterer Nachmittag, an dem sie nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit in der zweiten Hälfte den Anschluss verloren.

Weiter geht’s am kommenden Wochenende in der Liga: Rapid Lienz trifft auf den nächsten Tabellennachbarn, den SK Grafendorf. Dieser liegt aber neun Punkte vor der Osttirolern. Die TSU Nikolsdorf bekommt es derweil mit der SG Defereggental zu tun.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.