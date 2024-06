Meistertitel gesichert: Mölltal triumphiert gegen Berg und Gitschtal patzt

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 19:08

Der Meistertitel in der 2. Klasse A geht an den FC Mölltal Obervellach! Dies entschied sich m Samstagabend im Spiel zwischen dem FC Mölltal und dem SV Berg statt, in dem sich der FC Mölltal vorzeitig den Meistertitel sichern konnte. Die Mölltaler gewannen das Spiel souverän mit 5:1 und profitierten gleichzeitig davon, dass der Verfolger Gitschtal im Parallelspiel eine 2:0-Führung gegen die SPG Oberes Mölltal aus der Hand gab. Somit sind die Mölltaler nicht mehr einzuholen und dürfen sich über den vorzeitigen Meistertitel freuen.

Pacher-Viererpack entscheidet Match

Die Partie begann kontrolliert und der FC Mölltal zeigte von Beginn an, dass sie die drei Punkte unbedingt wollten. In der 22. Minute erzielte Stefan Pacher das 1:0 für die Gastgeber und brachte Mölltal auf Kurs. Doch die Freude währte nur kurz, denn Richard Moritzer glich in der 28. Minute für den SV Berg zum 1:1 aus. Nach der Halbzeitpause dominierte Mölltal das Spielgeschehen. Erneut war es Stefan Pacher, der in der 57. Minute die Führung für die Mölltaler wiederherstellte. Mit diesem Treffer war der Bann gebrochen und Mölltal spielte sich in einen Rausch. Pacher erhöhte in der 80. Minute auf 3:1, bevor Tim Schorratz in der 86. Minute das 4:1 erzielte. Den Schlusspunkt setzte erneut Stefan Pacher, der in der 89. Minute seinen vierten Treffer des Abends markierte und den Endstand von 5:1 besiegelte.

Showdown bleibt aus

Mit diesem deutlichen Sieg hat sich der FC Mölltal Obervellach vorzeitig den Meistertitel in der 2. Klasse A gesichert. Der Verfolger Gitschtal, der eine 2:0-Führung gegen die SPG Oberes Mölltal verspielte, kann die Mölltaler nun nicht mehr einholen. Der Showdown am letzten Spieltag zwischen Gitschtal und Mölltal verliert dadurch seine Brisanz im Meisterschaftsrennen, bleibt jedoch ein Prestigeduell. Der SV Berg hingegen bleibt trotz der Niederlage auf dem 5. Tabellenplatz und hat sich in dieser Saison stabil im oberen Mittelfeld behauptet.

Ligaportal gratuliert dem FC Mölltal Obervellach zum Meistertitel in der 2. Klasse A und dem damit verbundenen Aufstieg in die 1. Klasse!

