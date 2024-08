SG Gitschtal dominiert gegen Oberes Mölltal mit 5:0

Spielberichte

Details Samstag, 03. August 2024 23:08

In der 1. Runde der 2. Klasse A zeigte die SG Gitschtal eine beeindruckende Leistung und besiegte die SPG Oberes Mölltal mit einem klaren 5:0. Bereits zur Halbzeit führte die Gastmannschaft mit 3:0 und ließ auch in der zweiten Hälfte keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen. Mit fünf verschiedenen Torschützen präsentierte sich die Mannschaft aus Gitschtal äußerst variabel im Angriff.

Starker Beginn für die SG Gitschtal

Das Spiel wurde mit viel Spannung erwartet und startete pünktlich um 16:00 Uhr. Bereits in der 15. Minute setzte Markus Regatschnig den ersten Akzent und brachte die SG Gitschtal mit 1:0 in Führung.

Die Überlegenheit der SG Gitschtal zeigte sich auch weiterhin. In der 32. Minute erhöhte Lukas Steinwender mit einem schönen Treffer auf 2:0. Die SPG Oberes Mölltal hatte bis zu diesem Zeitpunkt Mühe, ins Spiel zu finden und offensiv Akzente zu setzen.

Wenig später, in der 42. Minute, erzielte Maximilian Christian Holz das 3:0 und stellte damit die Weichen für einen klaren Sieg. Die SG Gitschtal war in dieser Phase des Spiels die dominierende Mannschaft und ließ der SPG Oberes Mölltal kaum Raum zur Entfaltung.

Konsolidierung und weitere Tore in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause setzte die SG Gitschtal ihr druckvolles Spiel fort. In der 75. Minute war es Philipp Werner Kofler, der das 4:0 markierte. Die Gäste zeigten keine Anzeichen von Nachlässigkeit und spielten weiterhin konsequent nach vorne.

Den Schlusspunkt in dieser Partie setzte erneut Lukas Steinwender, der in der 89. Minute seinen zweiten Treffer des Spiels erzielte und somit das 5:0 Endergebnis besiegelte. Die Abwehr der SPG Oberes Mölltal konnte dem Druck der Gäste auch in der Schlussphase nichts entgegensetzen.

Mit dem Schlusspfiff um 90 Minuten endete das Spiel, das von Beginn an eine klare Dominanz der SG Gitschtal zeigte. Die Heimmannschaft musste sich am Ende einer äußerst gut aufgelegten Gastmannschaft geschlagen geben.

2. Klasse A: O. Mölltal : Gitschtal - 0:5 (0:3)

89 Lukas Steinwender 0:5

75 Philipp Werner Kofler 0:4

42 Maximilian Christian Holz 0:3

32 Lukas Steinwender 0:2

15 Markus Regatschnig 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.