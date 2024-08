Dramatischer Sieg für SV Berg gegen SV Oberdrauburg

Spielberichte

In ersten Meisterschaftsspiel der neuen Saison konnte der SV Berg einen hart erkämpften 2:1-Sieg gegen den SV Oberdrauburg feiern. Die Partie begann verhalten, doch beide Teams kämpften bis zur letzten Minute um jeden Ball um doch noch mit 3 Punkten in die Saison zu starten.

Erste Halbzeit: Frühführung für Oberdrauburg

Das Spiel begann mit einer schnellen ersten Torchance für den SV Berg in der achten Minute. Nach einer Kombination von Hubert Suntinger und Tristan Auernig kam der Ball zu letzterem, dessen Schuss jedoch von Oberdrauburgs Torwart Gatterer pariert wurde. Nur drei Minuten später schlug der SV Oberdrauburg zurück. Raphael Andre Pucher nutzte seine Gelegenheit und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung.

Der SV Berg ließ sich jedoch nicht entmutigen und erhöhte den Druck. In der 14. Minute schob Max Kranebetter den Ball auf Hubert Suntinger durch, dessen Schuss jedoch knapp am Tor vorbeiging. Berg dominierte weiterhin das Spiel, hatte aber Schwierigkeiten, die tief stehende Verteidigung der Gäste zu durchbrechen. In der 28. Minute verpasste Moritzer nach einem Eckball knapp das Tor, und in der 35. Minute verzeichnete Patrick Lagger eine weitere Chance, die jedoch von Gatterer vereitelt wurde.

Die Oberdrauburger verteidigten leidenschaftlich und schafften es, die Führung bis zur Halbzeitpause zu halten, trotz zweier dicker Torchancen für die Hausherren kurz vor der Halbzeit. Der Halbzeitstand von 0:1 spiegelte den Spielverlauf nicht ganz wider, da der SV Berg die Partie kontrollierte, aber seine Chancen nicht nutzen konnte.

Zweite Halbzeit: Wende durch Lagger

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit dem SV Berg, der entschlossen war, den Ausgleich zu erzielen. In der 49. Minute gelang dies endlich, als Richard August Moritzer den Ball ins Netz schoss und zum 1:1 ausglich. Dieser Treffer gab den Gastgebern neuen Schwung, und nur drei Minuten später erhielten sie einen Elfmeter, der jedoch nicht verwandelt wurde.

In der Folgezeit blieb das Spiel hart umkämpft, wobei der SV Berg weiterhin die Oberhand behielt. Die Gäste aus Oberdrauburg beschränkten sich auf Konterangriffe, konnten jedoch keine zwingenden Chancen herausspielen. Es dauerte bis zur 82. Minute, bis das entscheidende Tor fiel. Patrick Lagger schnappte sich den Ball auf der Mittellinie, marschierte in Richtung des Strafraums und traf unhaltbar zur 2:1-Führung für den SV Berg. Dieses Traumtor wurde von den Fans frenetisch bejubelt.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von weiteren Angriffsbemühungen des SV Berg und verzweifelten Verteidigungsversuchen des SV Oberdrauburg. Trotz Nachspielzeit gelang es den Gästen nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. In der 92. Minute ertönte schließlich der Schlusspfiff, der den hart erkämpften 2:1-Sieg für den SV Berg besiegelte.

Mit diesem Sieg startet der SV Berg erfolgreich in die neue Saison, während der SV Oberdrauburg trotz einer kämpferischen Leistung mit leeren Händen dasteht. Die Hausherren haben gezeigt, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sein werden.

2. Klasse A: SV Berg : Oberdrauburg - 2:1 (0:1)

82 Patrick Lagger 2:1

49 Richard August Moritzer 1:1

11 Raphael Andre Pucher 0:1

