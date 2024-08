Packendes Unentschieden zwischen Dynamo Dölsach und FC-WR Nußdorf 1b

Spielberichte

In einem aufregenden Spiel in der 2. Runde der 2. Klasse A trennten sich Dynamo Dölsach und FC-WR Nußdorf 1b mit einem 3:3-Unentschieden. Nachdem Dynamo Dölsach zur Halbzeit noch komfortabel mit 2:0 führte, kämpfte sich Nußdorf 1b in der zweiten Hälfte beeindruckend zurück und sicherte sich durch einen späten Ausgleichstreffer einen Punkt.

Dominanz der Gastgeber in der ersten Hälfte

Das Spiel begann mit einem intensiven Schlagabtausch. Bereits in der dritten Minute verzeichnete Dynamo Dölsach einen gefährlichen Angriff, doch der Torhüter von Nußdorf 1b zeigte sich aufmerksam. In der sechsten Minute versuchte es Dölsach erneut mit einem Distanzschuss, der allerdings knapp über das Tor ging. Nußdorf 1b hatte in der siebten Minute eine große Chance zur Führung, verfehlte jedoch knapp.

In der 17. Minute ging Dynamo Dölsach schließlich in Führung. Elias Sint-Unterholzer erzielte per Kopfball das 1:0, nachdem er eine Flanke mustergültig verwertete. Nur wenige Minuten später, in der 21. Minute, hatte Nußdorf 1b eine tausendprozentige Chance, verpasste jedoch den Ausgleich.

Dynamo Dölsach belohnte sich kurz vor der Halbzeitpause erneut. Dominic Mattersberger traf in der 44. Minute zum 2:0, was dem Team eine komfortable Führung zur Halbzeit bescherte.

Spektakuläre Aufholjagd von Nußdorf 1b

Die zweite Halbzeit begann genauso intensiv wie die erste. Bereits in der 50. Minute erhöhte Dominic Mattersberger mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 3:0 für Dynamo Dölsach. Es schien, als ob das Spiel entschieden sei, doch Nußdorf 1b gab nicht auf.

In der 64. Minute gelang Simon Moser ein Traumtor, das den Anschlusstreffer zum 3:1 markierte. Der Treffer gab Nußdorf 1b neuen Mut, und die Mannschaft setzte Dynamo Dölsach zunehmend unter Druck.

Die Spannung stieg weiter, als Hubert Florian Pichler in der 84. Minute per Elfmeter auf 3:2 verkürzte. Nußdorf 1b roch nun am Ausgleich und erhöhte die Intensität ihrer Angriffe. In der 93. Minute wurde Nußdorf 1b erneut ein Elfmeter zugesprochen, den Hubert Florian Pichler verwandelte und damit den 3:3-Ausgleich erzielte.

Trotz der komfortablen Führung zur Halbzeit konnte Dynamo Dölsach die drei Punkte nicht sichern, während FC-WR Nußdorf 1b für eine bemerkenswerte Aufholjagd belohnt wurde.

2. Klasse A: Dynamo Dölsach : Nußdorf 1b - 3:3 (2:0)

93 Hubert Florian Pichler 3:3

84 Hubert Florian Pichler 3:2

64 Simon Moser 3:1

50 Dominic Mattersberger 3:0

44 Dominic Mattersberger 2:0

17 Elias Sint-Unterholzer 1:0

